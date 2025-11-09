　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月31日信用売り残の10月24日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1610銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　　　　1,226　　　1,848　　　1.30
２．<4082> 稀元素 　　　　　　1,059　　　1,108　　　0.97
３．<6330> 東洋エンジ 　　　　　908　　　3,160　　　1.20
４．<6857> アドテスト 　　　　　893　　　4,155　　　0.80
５．<5401> 日本製鉄 　　　　　　855　　　2,248　　 12.77
６．<6526> ソシオネクス 　　　　803　　　1,857　　　1.82
７．<4755> 楽天グループ 　　　　621　　　4,192　　　2.73
８．<6594> ニデック 　　　　　　446　　　2,310　　　7.14
９．<8604> 野村 　　　　　　　　373　　　1,225　　　8.71
10．<8095> アステナＨＤ 　　　　338　　　　462　　　1.25
11．<3197> すかいらーく 　　　　233　　　　672　　　1.36
12．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　229　　　3,184　　 11.07
13．<6501> 日立 　　　　　　　　228　　　　995　　　4.48
14．<2211> 不二家 　　　　　　　206　　　　368　　　0.22
15．<2445> タカミヤ 　　　　　　183　　　　224　　　2.66
16．<2678> アスクル 　　　　　　172　　　　717　　　0.55
17．<5191> 住友理工 　　　　　　157　　　　173　　　0.18
18．<8411> みずほＦＧ 　　　　　154　　　1,314　　　4.26
19．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　147　　　　945　　　1.19
20．<9424> 日本通信 　　　　　　145　　　　537　　 21.51
21．<3853> アステリア 　　　　　145　　　　576　　　3.70
22．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　143　　　2,428　　　2.30
23．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　141　　　　236　　　0.45
24．<9503> 関西電 　　　　　　　135　　　　395　　　5.43
25．<4714> リソー教育Ｇ 　　　　129　　　　825　　　3.11
26．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　　　　126　　　　740　　　0.74
27．<6201> 豊田織 　　　　　　　123　　　　165　　　0.42
28．<7453> 良品計画 　　　　　　118　　　　938　　　4.96
29．<8016> オンワード 　　　　　115　　　　214　　　4.97
30．<4552> ＪＣＲファ 　　　　　107　　　　284　　 12.28
31．<7381> ＣＣＩＧ 　　　　　　106　　　　347　　　1.34
32．<7011> 三菱重 　　　　　　　100　　　4,263　　　3.68
33．<3482> ロードスター　　　　　97　　　　115　　　7.00
34．<7721> 東京計器 　　 　　　　96　　　　204　　　2.36
35．<2281> プリマ 　　　 　　　　93　　　　114　　 11.21
36．<4072> 電算システム　　　　　93　　　　154　　　3.58
37．<3865> 北越コーポ 　 　　　　92　　　　202　　　1.10
38．<7925> 前沢化成 　　 　　　　92　　　　175　　　0.34
39．<4848> フルキャスト　　　　　82　　　　150　　　1.35
40．<9552> Ｍ＆Ａ総研 　 　　　　79　　　　435　　　2.00
41．<2337> いちご 　　　 　　　　78　　　　166　　 10.98
42．<4689> ラインヤフー　　　　　77　　　　585　　 29.58
43．<6800> ヨコオ 　　　 　　　　76　　　　120　　　0.83
44．<2491> Ｖコマース 　 　　　　76　　　　469　　　1.44
45．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　　74　　　　537　　 15.08
46．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　　71　　　1,048　　　2.90
47．<7735> スクリン 　　 　　　　64　　　　207　　　4.35
48．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　　64　　　　709　　 16.88
49．<9332> ＮＩＳＳＯ 　 　　　　62　　　　225　　　1.88
50．<5802> 住友電 　　　 　　　　62　　　　260　　　7.51

株探ニュース