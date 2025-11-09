信用残ランキング【売り残増加】 霞ヶ関Ｃ、稀元素、東洋エンジ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※10月31日信用売り残の10月24日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1610銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3498> 霞ヶ関Ｃ 1,226 1,848 1.30
２．<4082> 稀元素 1,059 1,108 0.97
３．<6330> 東洋エンジ 908 3,160 1.20
４．<6857> アドテスト 893 4,155 0.80
５．<5401> 日本製鉄 855 2,248 12.77
６．<6526> ソシオネクス 803 1,857 1.82
７．<4755> 楽天グループ 621 4,192 2.73
８．<6594> ニデック 446 2,310 7.14
９．<8604> 野村 373 1,225 8.71
10．<8095> アステナＨＤ 338 462 1.25
11．<3197> すかいらーく 233 672 1.36
12．<8306> 三菱ＵＦＪ 229 3,184 11.07
13．<6501> 日立 228 995 4.48
14．<2211> 不二家 206 368 0.22
15．<2445> タカミヤ 183 224 2.66
16．<2678> アスクル 172 717 0.55
17．<5191> 住友理工 157 173 0.18
18．<8411> みずほＦＧ 154 1,314 4.26
19．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 147 945 1.19
20．<9424> 日本通信 145 537 21.51
21．<3853> アステリア 145 576 3.70
22．<6315> ＴＯＷＡ 143 2,428 2.30
23．<8179> ロイヤルＨＤ 141 236 0.45
24．<9503> 関西電 135 395 5.43
25．<4714> リソー教育Ｇ 129 825 3.11
26．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 126 740 0.74
27．<6201> 豊田織 123 165 0.42
28．<7453> 良品計画 118 938 4.96
29．<8016> オンワード 115 214 4.97
30．<4552> ＪＣＲファ 107 284 12.28
31．<7381> ＣＣＩＧ 106 347 1.34
32．<7011> 三菱重 100 4,263 3.68
33．<3482> ロードスター 97 115 7.00
34．<7721> 東京計器 96 204 2.36
35．<2281> プリマ 93 114 11.21
36．<4072> 電算システム 93 154 3.58
37．<3865> 北越コーポ 92 202 1.10
38．<7925> 前沢化成 92 175 0.34
39．<4848> フルキャスト 82 150 1.35
40．<9552> Ｍ＆Ａ総研 79 435 2.00
41．<2337> いちご 78 166 10.98
42．<4689> ラインヤフー 77 585 29.58
43．<6800> ヨコオ 76 120 0.83
44．<2491> Ｖコマース 76 469 1.44
45．<3697> ＳＨＩＦＴ 74 537 15.08
46．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 71 1,048 2.90
47．<7735> スクリン 64 207 4.35
48．<8316> 三井住友ＦＧ 64 709 16.88
49．<9332> ＮＩＳＳＯ 62 225 1.88
50．<5802> 住友電 62 260 7.51
株探ニュース