リカバリーウエアや寝具を取り扱う「TENTIAL（テンシャル）」が侍ジャパンのオフィシャルパートナーとなった。同社の疲労回復パジャマ「BAKUNE」について、井端監督は「次の日にフラットになる」と日頃から愛用している。

同社の八木秀樹ビジネスプロデューサー（35）は「BAKUNEは本当にいいと思います。睡眠の質を高めるためにいろいろなデータを取って作りました」と明かす。宮崎合宿に臨む侍ジャパンの選手たちに「快眠」を届けるため「BAKUNE」と寝具が提供された。

カブスからFAとなった今永とは昨年4月にコンディショニングサポート契約を結んだ。米国まで足を運んでサポートする八木氏は「野球選手だけではなく、いろいろなスポーツ選手に使っていただいています。月の半分くらいは出張です」。担当するスポーツ選手は卓球、バドミントンやボクシング選手もいる。世界を飛び回り、多忙な日々を送っている。自身は早実、早大で野球部に所属した。テレビ局での勤務を経て、2年前に転職した。

トップチームだけではなく、全世代の日本代表のサポート役。同社が掲げる「すべての活躍はコンディショニングから。」をテーマに、八木氏はグラウンドに最高の状態で送り出すことを後押しする。（記者コラム・川島 毅洋）