8日、人気声優の芹澤優が、『ラリージャパン』の中継にゲスト出演。番組で見せたファンへの対応や機転の利いた振る舞いが大きな話題となった。

【映像】芹澤優、可愛すぎるポーズを連発（実際の様子）

番組は愛知県名古屋市の久屋大通公園に設けられた特設スタジオから生中継で放送され、芹澤はゲストのお笑いコンビ、チョコレートプラネットの長田庄平と共に出演した。特設スタジオ周辺の園内では多数の出店があり、その熱気を伝えるべく食レポが行われる流れとなった。この際、骨折している長田が芹澤に対して「芹沢さん良いですか？」と代打を依頼すると、芹澤はすかさず「芹澤で良いですか？」と快諾。そのままカメラ目線でサムアップを決めるという、開始早々から見事な“神対応”を披露した。

さらに、スタジオから外へ出る際には、詰めかけたファンに向かって手を振り、続けて敬礼のポーズを見せるというサービス精神を発揮し、またもファンを魅了した。

園内の出店を取材している最中も、餃子フランクの店前でカメラに向かって決めポーズをとるなど、カメラに向かって神対応を連発。これには、実況を務めていた布施宏倖アナウンサー（テレビ朝日）も「可愛らしいポーズを決めてくれますけれど」と思わず言及した。

この生中継での振る舞いに対し、ファンから様々な反響があがった。「優ちゃん行くの！？」「ぶりっ子すぎる」「どんな時でもファンサを忘れない」「優はかわいいだけじゃないから偉大」など芹澤を称賛する声が多く見られた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）