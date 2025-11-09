マイケル・J・フォックス、娘の24歳誕生日をお祝い マラソン完走も祝福！
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズで知られるマイケル・J・フォックスが、娘の誕生日を祝い、珍しくプライベートショットを公開した。
【写真】マイケル・J・フォックス、24歳愛娘とのビフォー＆アフター2ショット公開！
現地時間11月3日、マイケルがインスタグラムを更新し、24歳の誕生日を迎えた娘エスメの幼い頃と、今の写真をシェア。1枚目には、マイケル・J・フォックス財団の地域募金プログラム「TEAM FOX」のTシャツを着た幼いエスメを肩車して、ニューヨークシティマラソンを応援する写真、2枚目にはマラソンに出場したエスメを家族で応援する様子を公開し、「エスメ…昔の写真と今…やり遂げたな！おまえは本当に素晴らしい、おめでとう！パパはすごく誇らしい。それからもちろん、誕生日おめでとう！」と綴った。
マイケルは1988年に結婚したとレイシー・ポランとの間に、現在36歳の長男サム、30歳の双子の娘アキナとスカイラーが誕生。エスメは4人きょうだいの末っ子だ。昨年の誕生日にもインスタグラムにて、ほほ笑ましいプライベートショットをシェアし、「エスメ、我々のルネッサンス・ギャル、誕生日おめでとう。おまえは何でもできる。パパは心から愛しているけれど、愛さない人なんてどこにもいない。最高の人生を歩み続けるんだ」とつづっていた。
マイケルの投稿に、「お父さんそっくり」「マイケル、美しいお嬢さんですね」「おめでとう」「誇らしい！素敵な写真です」「最高！」などとコメントが寄せられている。
引用：「マイケル・J・フォックス」インスタグラム（＠realmikejfox）
