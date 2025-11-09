「師匠って呼んでいいですか？」悩みを抱えた女子高生が「師匠」と呼ぶのは友達がいない同級生！奇妙な師弟関係を描く【作者に訊く】
クラスメイトに買い出しを頼まれている「ちなし」。本人は友達だと言うが、端から見たらただのパシリだ。高校生になって、友達との付き合い方に悩む、白瀬ちなし。群れることが嫌いな、上土師匠人(かみはじ たくと)の姿を見て彼を「師匠」と慕い、人間関係を学ぼうとする。pixivで人気の『ちなしと師匠』がリニューアルを加えて書籍化。今回は、作者のFuki(@fuki_ii)さんに話を伺った。
本作「ちなしと師匠」はpixivで人気を集めた作品だ。作者のFukiさんは、書籍化について「大きなストーリーの流れはpixiv版と変わらないですが、キャラクターたちの掘り下げや説明不足な部分を補完しました！絵はかなり加筆したので、pixiv版と大きく異なると思います」と話す。
独りを好み自分の思うままに行動する上土師匠人(かみはじ たくと)と、彼を「師匠」と崇め慕う白瀬ちなし。2人の少しずつ進んでいく関係に、Fukiさんは「言葉で表しづらい絶妙な関係性を漫画で描きたいと思っています。もちろん読者の方が、これは恋愛の物語だと感じれば恋愛だし友情と思えば友情の物語です。自由に解釈して頂けるとうれしいです」と打ち明ける。
pixivでは「どうか続きを！」というハッシュタグも付く本作。Fukiさんは「不器用な2人がどう成長していくか楽しんで頂けるとうれしいです！」と本作の見どころを語った。最後に「ちなしと師匠を覚えていて下さった方も、新しく知ってくださった方もありがとうございます！これからも創作活動頑張りますので、どうぞよろしくお願いします！」と読者に向けてメッセージを送った。匠人とちなし、2人の掛け合いにどんどん引き込まれていく本作。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：Fuki(@fuki_ii)
