女優・グラビアアイドルの今森茉耶（19）が8日、所属事務所「seju」からマネジメント契約を解除されたことがわかった。公式サイトなどで発表された。



【写真】写真集で美スタイルを披露した今森茉耶

今森はミスマガジン2023でグランプリを獲得。美貌と抜群のスタイルの良さを生かし、グラビアやインフルエンサーとして活躍していた。2024年には写真集「恋がはじまる」を発売。現在放送中のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）にも、一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演していた。



事務所の公式サイトでは「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」と未成年飲酒の事実を公表。そして「弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表した。



また同日に「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を制作している東映も公式サイトを更新し、「出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました」と事務所から打診があったことを報告。そして「弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました。」と今森の降板を正式に発表した。



今森のSNSでも、同日に真っ白な背景とともに「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。」と謝罪。「未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております。」と反省の言葉を述べた。



今後については「今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります。」と記し、「このたびは誠に申し訳ございませんでした。」と改めて謝罪していた。現在は、この謝罪投稿以外は全て削除されている。



