兵庫県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキング！ 2位「西神中央」、3年連続の1位は？【2025年最新】
大東建託は、兵庫県居住の20歳以上の男女3万8756人を対象に「住み続けたい街（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜兵庫県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。
本記事では、兵庫県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
居住者のコメントには「適度に店舗施設があり買い物に不自由しない」「将来車を使えなくなっても生活に困らない」「緑が豊かで静か。人とあまり関わらなくていい」など、便利さと静けさを兼ね備えた暮らしやすさが伝わってきます。
居住者の声としては「静か。市長が若く新たな施策に期待できる」「住み慣れたし、子供が近くに住んでいる」「友人が多い。良い美術館がある」など、地域への愛着と住環境への信頼が感じられる意見が並んでいます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
2位：西神中央（地下鉄西神・山手線）／評点72.2／偏差値69.7西神中央駅は神戸市西区に位置し、神戸市が計画的に整備した住宅地の中心として、利便性と良好な住環境の両面で高い評価を受けています。近年では「リノベーション・神戸」プロジェクトの一環として駅前エリアの再整備が進められ、商業施設や広場、文化施設などの機能が一層充実しつつあります。
1位：芦屋川（阪急神戸線）／評点73.4／偏差値72.0芦屋市にある芦屋川駅は、大阪梅田や神戸三宮へのアクセスに優れた立地でありながら、自然に恵まれた静かな住宅街として高い人気を誇ります。駅周辺は「芦屋川特別景観地区」に指定されており、無電柱化による開放感のある美しい街並みも、このエリアならではの魅力です。
