シュガーバターサンドの木が史上初の生仕立てに。極厚のバタークリームをザクザクのパイ生地でサンドした「生バターサンド」【大丸東京店限定】

バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、ブランド史上初となる生仕立ての「パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド」(5個入、税込2,160円)を、2025年11月12日から12月11日までの期間限定で、大丸東京店にて発売する。

〈先行販売時には発売初日に即完売〉

15周年企画の第1弾として､『シュガーバターの木』のパティシエが“極上のミルキー感”をテーマに、ブランド史上初となる生仕立ての「シュガーバターサンドの木」を開発した。2025年2月に名古屋で先行販売した際は、発売初日に即完売したという。大丸東京店での発売は初めて。

シュガーバター生地はパイのようなザクザクとした食感に

◆「パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド」

5個入 税込2,160円

“超贅沢”をコンセプトに、上質な素材にこだわり抜き、極上のミルキー感を追求した一品。シュガーバターの木特製のミルキーホワイトショコラに、発酵バターと北海道産生乳100%の生クリームを合わせた“芳醇バタークリーム”を、穀物の香ばしさを生かしたシュガーバター生地でたっぷりと挟んだ。定番の「シュガーバターサンドの木」とは異なり、パイのようなザクザクとした食感も楽しめるのが特徴。

【発売期間】2025年11月12日〜12月11日

【販売店】 シュガーバターの木 大丸東京店

【販売時間】10:00〜、17:00〜 の時間限定販売

※1人2点まで

※生菓子のため、要冷蔵

パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド 5個入

■シュガーバターの木 公式ホームページ