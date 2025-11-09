J1リーグ第36節 川崎F 1（0-0）1 岡山

15:03キックオフ Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 入場者数 23,343人

前半は岡山がボールを握る展開になった。前線のルカオがしっかりとボールを収めて起点となり、保持率56パーセントと川崎を圧倒する。だがなかなか決定機は作れない。逆に川崎は一つのチャンスで決定機をつくった。43分、河原創のクロスをエリソンがフリーでヘディングしたが、目の前に立ち塞がったスベンド・ブローダーセンがボールを弾きだし、失点を防いだ。

後半も最初にチャンスを作ったのは川崎。伊藤達哉のパスに抜け出したファンウェルメスケルケン際がゴール前にボールを送り、エリソンが左足できれいに合わせた。しかしこれもブローダーセンが防いで先制を許さない。

それでも川崎は66分、交代出場した家長昭博がリズムを変えた。そして押し込むようになり、84分、山本悠樹のシュートが岡山の選手のディフレクションを誘って、ついに川崎が先制する。そのまま逃げ切りを図った川崎だったが、90+5分、劇的なエンディングが待っていた。佐藤龍之介の左からのクロスに松本昌也が飛び込むと、これがポストギリギリに飛んで岡山が同点に追いついたのだ。

このまま試合は終了し、両者勝点1を分け合った。川崎は攻めて押し切るかつてのスタイルから、今年は守備を強化する形に変化してきたが、まだ道半ばというところだ。