「jump the gun」の意味は？それぞれの単語の意味はわかるけど…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「jump the gun」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「早まった行動をする」でした！
この表現は、時期尚早な行動をとることを意味します。
計画を十分に立てずに急いで行動しすぎる人に対して、使ってみてくださいね。
「We haven’t even signed the contract yet, so don’t jump the gun and start celebrating.」
（まだ契約にサインしてないんだから、早まって祝うなよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部