「jump the gun」の意味は？それぞれの単語の意味はわかるけど…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「早まった行動をする」でした！

この表現は、時期尚早な行動をとることを意味します。

計画を十分に立てずに急いで行動しすぎる人に対して、使ってみてくださいね。

「We haven’t even signed the contract yet, so don’t jump the gun and start celebrating.」

（まだ契約にサインしてないんだから、早まって祝うなよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。