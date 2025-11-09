「チェンソーマン」になれなかった神奈川のミュージシャン…悪魔退治失敗で脳みそを抜き取られ、肉はゴミの日に捨てられていた

“チェンソーの悪魔”と契約したデビルハンターのデンジが、世界を混乱させる悪魔と戦う漫画『チェンソーマン』。漫画やアニメの人気もさることながら、9月19日より全国上映が始まった劇場版『チェンソーマン レゼ篇』も大ヒットを記録している。

チェンソーマンは当然フィクションの存在だ。しかし、昭和末期の日本には「この世の悪魔を祓う」という使命に突如目覚めた、一人の男がいた。プロのミュージシャンだった彼が一心不乱に取り組んでいたのが、「救世の曲」の制作だ。

聖飢魔IIや爆風スランプ、米米CLUBと同時期にデビューしたロックバンドのリーダーは、一体何にのめり込んでいたのか。

彼は、世界を悪魔から救う曲を生み出せたのか--。

曲作りに没頭するうちに…

本稿では、運命の日である1987年（昭和62年）2月25日前後、神奈川県藤沢市のアパートで何が起こっていたのかについて触れていく。

前編の通り、田村幸定（当時39歳・仮名）は自分の従兄弟でプロミュージシャンでもある望月昌道（32歳・仮名）に、悪魔を祓う『救世の曲』を作るよう依頼していた。残された資料を読んでみても、彼らが語る「悪魔」が具体的に何を指していたのかは不明である。

ちなみに、後に公開された田村の判例資料には「核戦争」への恐怖が語られていたほか、子どもの頃から悪魔の存在に興味があったこと、映画『エクソシスト』を何度も視聴していたこと、などが記録されている。

一方、昌道も田村の考えに影響を受けていく。当初は制作に対し曖昧な態度をとっていたものの、バンドが売れず焦りを感じていた昌道は曲作りに没頭するうち、「僕が書いた神の曲をバンドで演奏し世界に広める」「悪を封じるため作曲する」と自己暗示にかかっていったようだ。

ただ、いくら音楽の才能や素養があるとはいえ昌道も人の子である。救世の曲など簡単に作れるはずもなく、精神的に追い込まれていく。

そして昌道は「僕にも悪魔が取り憑いている。内臓に棲みついた悪魔を祓って欲しい」と田村に訴え出たのであった。

「悪魔祓い」の儀式

妻の望月英子（当時27歳・仮名）は同じ頃、救世の曲作りに没頭するあまり田村のアパートから帰ってこない昌道を心配していた。

こんなこともあった。昌道がアパートにこもる数日前、昌道の両親やバンド仲間、友人たち10名が明らかに様子のおかしい2人を心配し「夫婦からあの怪しげな男（田村）を引き離そう」と協議が行われたことがあった。

この時、決意の固い昌道は諦めざるを得なかったものの、「英子だけは安全なところに」という判断で彼女だけは横浜市内の実家へ戻っている。

だが、いつまで経っても帰ってこない夫の様子が気になったのか、英子は両親の制止を振り切り藤沢市の田村のアパートへ向かってしまった。

英子がアパートに到着した時、田村は昌道に「悪魔祓い」の儀式を行っていたという。この儀式は、3本のロウソクを灯した祭壇の前で田村が昌道の体を力任せにつねり、血が滲み出た所に唾液や塩を塗りたくるという奇妙なものであった。

当然、激痛が走るため昌道は大きな悲鳴をあげていた。だが、英子は止めることができず、最終的に自らもこの儀式に参加することになる。

眼球と脳みそを…

当初、昌道の悪魔は内臓近辺にいたらしいが、儀式が進むうちに「脳にも棲みついている」ということになり、頭部にも悪魔祓いが行われることになった。田村と英子は昌道の髪をカミソリで剃り、頭に塩をもみ込んだ。

この時点で昌道は精根が尽きており、もはや誰の目にも救世の曲の制作が不可能であることは明らかだった。2人は「“悪魔を祓ってほしい”という昌道の言葉に最後まで従うことが彼にとっても幸せだろう」と判断し、昌道の殺害をすんなり決めてしまう。

そして、昌道を力ずくで絞殺した彼らは、さらに体に棲みつく悪魔を直接祓うため、ハサミやカッターなどの刃物で死体の後頭部を切り、顔の肉をほじくりだした。

三日三晩に渡る世にも恐ろしい「解体作業」のはじまりだった。

作業は主に看護師の資格を持ち、人体構造に詳しい英子の指導で行ったという。

「この肉は悪魔の顔をしている」

「もっと奥に悪魔がいるはずだ」

取り出した肉は悪臭を放っていたが、2人は気にせず悪魔を探し続けた。

その後、どちらからともなく「眼球を取り出そう」と言い出した。眼球は悪魔とは特に関係がない。昌道の眼が自分たちをジッと見ているようで不気味だったからこその提案であり、この時点で彼らはやや正気に戻りつつあったようだ。

やがて「悪魔が棲みついた脳」を取り出す段になると、2人は台所から持ってきた菜箸（さいばし）を使い、頸椎の間から脳みそをクリクリと抜き出した。そして取り出した脳みそは、水道水で洗って捨ててしまったという。

解体した肉の行方

昌道の頭から脳を抜き取った彼らは「悪魔を祓う」という大きな目的は達成することができたが、次第に今まで感じたことのない恐怖を感じはじめていた。「昌道の首がエクソシストのように回転して我々を呪い殺すのではないか」「昌道が生き返ってしまうのでは」という物言わぬ死体への恐怖だった。

ただ、「神様がどうにかしてくれるのではないか」と考えた2人は今度、昌道が生き返らないよう、首、胴体、両足……と死体の解体をはじめる。特に内臓は悪臭を放つこともありバラバラに細断した上、塩で揉んでから下水に流すなどできる限り丁寧に解体した。使われた塩は5キロを超えたという。

解体した肉は下水に流すか生ゴミとして捨て、処理に時間のかかる骨は一旦残すなど、総じて冷静に作業していたようだ。もっとも人体の解体は気力と体力が必要とされる。田村と英子の疲労はすでに限界に達していた。

昌道と英子を心配した両親や友人、バンド仲間10人がアパートを訪れたのは、そんな状態の2人が作業を続ける2月25日の夜だった。

当然鍵は閉まっていたが、異臭は部屋から漏れ出ていた。「これはただごとではない」「心中もあり得る」と直感した友人のひとりが、アパートの大家に借りた鍵で玄関を開けると、そこには頭蓋骨やあばら骨に付いた肉をハサミでゴリゴリと削ぎ落とす田村と英子がいた。

その後、通報を受けて大勢の警察が現場に駆けつけたのは前編で述べた通りだ。

『救世の曲』は完成したのか？

この「藤沢悪魔祓い殺人事件」は発生後、新聞・雑誌・ワイドショー問わず、当時様々な形で取り上げられた。

3人が同じ宗教団体に在籍していたこともあって「新興宗教の教えが事件を引き起こした」とも一時報じられたが、その団体の教えには悪魔という存在がおらず、また3人とも会費滞納で除籍となっていることから、現在では「事件とは無関係」とされている。

本事件の判決は、1992年（平成4年）5月13日に行われ、田村は懲役14年、英子も懲役13年を求刑された。当初は「悪魔祓い」という行動があまりに常軌を逸していたため「心身喪失ないしは心身耗弱の状態が見られるか」に焦点が当てられたが、最終的には「責任能力あり」と判断され無罪にはならず懲役刑が課せられている。

2000年以降、インターネットを中心に事件の知名度は高まり、エスのレコードは時折、ネットオークションなどで高値取引されている。前編で触れた通り、エスは高い音楽センスを持ったバンドであり、皮肉なことではあるが事件をきっかけに注目され「ＣＤ化して欲しい」「サブスク化して欲しい」という声も少なからずあるようだ。

また、インターネット上ではエスの発表済みの楽曲のひとつが救世の曲として紹介されることも多い。歌詞の中に「永遠の黄泉の国」「此の世に巣くう悪魔」「正義の味方」というキーワードが出てくるためでもあるが、曲は未完成であり、この世に現存していない曲であることは改めて強調しておきたい。

事件発生から38年。その間に日本では新興宗教による無差別テロ事件、弱い者を狙った連続殺傷事件や政治家の暗殺事件、隣国による拉致や核ミサイル発射など、「悪魔の所業」としか思えない残虐な事件が発生している。

ひとりの才能あるミュージシャンが命をかけて作ろうとしていた『救世の曲』は、果たして何を歌っていたのであろうか。

