３月末をもってグループを解散したアイドルグループ・ＫＡＴ−ＴＵＮが８日、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで、ラストライブ「Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ ＫＡＴ−ＴＵＮ」を開催した。２００１年に結成して、０６年にＣＤデビュー。惜しまれながらも解散した３人は、デビュー前の楽曲や全シングルを含めた５１曲を熱唱。グループの歴史をたどりながら、スタジアムを埋めたファン３万人を熱狂させた。

◇亀梨和也（かめなし・かずや）１９８６年２月２３日生まれ。東京都出身。Ｂ型。メンバーカラーは「ピンク」。「ライブをやる度に本当に多くの人たちと、想像も出来なかった景色を見せてもらった。また想像できないような景色をそれぞれが作って、共有して、何かの青春が出来たらと思います。その時はともに騒ぎましょう」

◇中丸雄一（なかまる・ゆういち）１９８３年９月４日生まれ。東京都出身。Ｏ型。メンバーカラーは「紫」。「終わってしまうのは悲しいなと。未来のことはわからないけど、またどこかで交わったりなと思いました。めちゃくちゃ良かった四半世紀でした。本当にＫＡＴ−ＴＵＮを支えてくれてありがとうございました」

◇上田竜也（うえだ・たつや）１９８３年１０月４日生まれ。神奈川県出身。Ｂ型。メンバーカラーは「青」。「始まる前までは『この日が来ないでほしいな』という気持ちと『早くＫＡＴ−ＴＵＮとしてステージに立ちたい』と気持ちがありましたが、こうして立ってみて本当に幸せでした。本当にありがとうございました」