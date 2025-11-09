「侍ジャパン強化合宿」（８日、宮崎）

侍ジャパンの正遊撃手は俺じゃ！広島・小園海斗内野手（２５）が８日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた強化合宿でアピールに成功。ライブＢＰで安打性の打球を２本放ち、順調な調整ぶりを示した。井端弘和監督（５０）からも高評価を受け、レギュラー獲りへ突き進む。

巧みなバットコントロールで外野へと打球を運び、さっそうと一塁へ駆け出す小園に大きな拍手が送られた。合宿３日目にして行われた初のライブＢＰで快音を響かせ、「由宇（球場での自主トレ）で打席に立っていたんで、それがよかった」と手応えを口にした。

高橋に対し、第１打席では遊ゴロに倒れるも、第２打席では外角直球を捉えて左前に運んだ。第３打席では藤平のフォークを片手で拾うように左翼線へ。球速が１５０キロを超える剛腕たちから安打を放ち、「全然、対応できるかなと思います」と自信をのぞかせた。

この日は来春のＷＢＣでも採用されるピッチクロックが導入され、スコアボード横には大きく秒数が表示される中で投手と対戦。ただ、昨年のプレミア１２で経験済みということもあり「秒数が出ているので、それ以内に打席に入ればいいだけの話」とさらり。「特に僕は何も思わないです」と、自然体でも対応可能であることを強調した。

井端監督も高い評価を与える。「首位打者ですし、過去の国際大会でも初見でコンタクト率が高い。期待しています」と目を細めた。自身が２３年に代表監督へ就任して以来、小園を秋の代表合宿に招集するのは３年連続。２３年のアジアチャンピオンシップ、２４年のプレミア１２でも活躍を見せた“井端チルドレン”に、厚い信頼を寄せている。

練習中には珍しい場面もあった。この日からチームに合流した岡本と小園、井端監督が午後からの打撃ローテ中に遊撃付近で“青空会議”。内容について小園は、「それは内緒で」と笑顔ではぐらかしたが、有意義な時間になったことは間違いない。

侍ジャパンの遊撃手争いに目を向けると、現時点で絶対的な本命はいない。前回のＷＢＣで正遊撃手を務めた西武・源田をはじめ、オリックス・紅林、巨人・泉口、今合宿に参加している野村、村林ら国内組による激しい競争が予想される。

来年３月のＷＢＣ本戦まで残り約４カ月。アピール機会は限られる。１０日に行われる広島との練習試合へ向け、「試合で結果を残さないといけないので」と力を込めた。熾烈（しれつ）な争いを制し、侍の正遊撃手を手中に収める。