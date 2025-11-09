阪神・小幡竜平内野手（２５）が８日、鉄人ボディーをつくり上げて来季は全試合出場を果たすことを誓った。

筋肉は裏切らない−。遊撃の定位置をつかみきれなかった悔しいシーズンを経て、ダンベルと向き合う覚悟を決めた。「レギュラーで出るからには全試合出場をクリアしたい。シーズン中はバリバリ鍛えられないので、（筋肉を）大きくしたい」。今オフはボディービルダーのように筋肉に愛を注ぎ、強靱（きょうじん）な肉体をつくり上げていく。

この日は午前８時半から１時間、ウエートルームで汗を流し、その後にＳＧＬでの残留練習に参加。「（練習の）後はおろそかになるので」と連日、体が一番フレッシュな状態でバーベルを担いで筋肉に強烈な刺激を与えていた。今季は４月２０日・広島戦（甲子園）から１８試合連続スタメン出場と好調だった５月に、左下肢の筋挫傷で無念の離脱。自己最多の８９試合に出場して同最多の５本塁打を記録するも、定位置獲得には及ばなかった。故障で悔しい思いをしたからこそ、今オフの改革第１弾に頑丈な肉体づくりを掲げた。

「夏場はどうしてもパフォーマンスが落ちる。そこを痛感しましたし、落ちないようにしっかり取り組みたい」と来季を見据えて“貯筋”に意欲。縦じまがゆがむほどのパツパツなユニホーム姿で、プロ８年目の飛躍を遂げてみせる。