ヴァンドーム青山のホリデーコレクション♡“煌めきのサーカス”が誘う幻想ジュエリー

知的でエレガントな日常を彩るジュエリーブランド「ヴァンドーム青山」から、“煌めきのサーカス”をテーマにしたホリデーコレクションが登場しました。幻想的で遊び心にあふれたデザインの中に、繊細なダイヤモンドの輝きと上質な素材が共演。限定アイテムやスペシャルボックスも登場し、心ときめく季節を華やかに演出します♡

ホリデーを彩る♡ヴァンドーム青山の限定ネックレス

ヴァンドーム青山のホリデーコレクションでは、プラチナやK18素材を使用したネックレスが多彩にラインナップ。

レースのような繊細な輝きを放つPTダイヤモンドネックレス（79,200e円／99,000円）は、三日月に星を閉じ込めたロマンティックなデザインが魅力。

また、K18YGのネックレス（52,800円／99,000円）は、光の瞬きをモチーフにした華やかなデザインで、胸元に上品な輝きを添えます。

さらに、K10YGやK10WGを使用した小ぶりなネックレス（44,000円／41,800円）は、デイリーにも使いやすく、甘さを抑えたモダンな印象に。

上質な冬を纏う♡プラステの「カシミヤブレンドT」が叶えるあたたか美

華やかに揺れる♡ピアスコレクション

顔まわりを明るく照らすピアスは、動くたびに光を捉えてきらめくダイヤモンドが印象的。PTダイヤモンドピアス（\136,400）は縦に連なるひし形デザインで、モダンな雰囲気をプラス。

K18YGダイヤモンドピアス（\66,000）は2way仕様で、取り外してシンプルなスタッドピアスとしても楽しめます。

華やかさと実用性を兼ね備えたデザインが、どんなシーンでも女性らしいエレガンスを演出します。

きらめく季節に、心ときめく輝きを♡

「煌めきのサーカス」をテーマに展開されるヴァンドーム青山のホリデーコレクションは、幻想的な世界観と上質な素材が織りなす特別なジュエリー。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりなアイテムが揃います。

この冬は、心まで輝かせてくれるヴァンドーム青山のジュエリーで、華やかなホリデーシーズンを楽しんでみてはいかがでしょうか♡