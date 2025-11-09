親が亡くなったあと、多くの遺族が直面するのが「遺品整理」です。約半数が何らかの形で関わっているという調査もありますが、実際には「何を捨ててよいか迷った」「量が多すぎる」など、多くの課題が伴います。 こうした負担を減らすために「生前整理」の必要性が指摘されていますが、実際にはどれほど進んでいるのでしょうか。最新の調査から、遺品整理のリアルな実態と課題を探ります。

年金8万円、質素な暮らしだった母の「違和感」

「母はいつも『私は大丈夫だから』が口癖でした。贅沢とは無縁で、着ているものも私が昔あげたセーターをずっと大切に着ているような……『お金がない、お金がない』などと言いながら、本当に質素な暮らしをしていました」

そう語るのは、八田陽子さん（52歳・仮名）。3ヵ月前、長年一人暮らしだった母・静江さん（享年80歳・仮名）を病で見送りました。 亡くなった父はずっと自営業で、陽子さんらが幼かったときは静江さんは専業主婦。子育てが一段落したあとは、パート勤めを長くしていました。そのため、年金は基礎年金が中心で月8万円だったと記憶しています。

「離れて暮らしていましたし、私にも家庭があるので、頻繁に帰省はできなかった。それでもたまに帰るときには『生活の足しにして』とお金を渡しても、『そんなことしないでいいの。子どもたち（静江さんにとって孫）のために使いなさい』と遠慮するばかりで」

葬儀が終わり、陽子さんは実家の遺品整理を始めました。予想通り、高価な家具や貴金属は見当たりません。まずは通帳や印鑑などを探すため、母が寝室で使っていた小さな金庫を開けました。

「そこには、メインで使っていたと思われる銀行の通帳が1冊入っています。残高は数十万円。やはり、年金8万円ではギリギリの生活だったんだなと、胸が苦しくなりました」

しかし、整理を進めると、客間の和ダンスの引き出し、仏壇の引き出し、神棚の裏から、計3冊の通帳を発見しました。そのなかには各300万円ずつ入っていました。

「えっ、こんなもの、いつの間に……」

合わせて1,000万円近い預貯金でした。厳しい生活のなか、どうやってこのようなお金を作ったのでしょうか。 さらに、本棚から見つけたのは日記帳。そのなかに、家族にあてたメッセージが残されていました。

そこには、（陽子さんが先に見つけてしまいましたが）通帳をしまっている場所、そのお金が老後を見据えて貯蓄してきたものであること、そして節約を心がけていたら使うことがなかったので（陽子さん含めた）3人の子どもたちに1冊ずつ通帳を残す旨が記されていました。

「お金がない、お金がないと言いながら、母は質素な暮らしをしていましたが、お金がないのではなく、あることを隠していたんですね。母は大嘘つきですね」

遺品整理で困ったこと…最多は「何を捨ててよいか」

陽子さんのように、遺品整理の場で初めて親の知られざる資産や想いに触れ、驚く遺族は少なくありません。

一般社団法人終活協議会が2025年に行った調査によると、「遺品整理」という言葉を「知っている」（「よく」と「なんとなく」の合計）人は89.5％にのぼります。 また、実際に「自分で経験した」または「家族・親族の手伝いをした」人は合計44.3％と、約半数が何らかの形で遺品整理に関わっている実態が明らかになりました。

陽子さんのケースでは幸いにも日記によって資産のありかが判明しましたが、整理が難航するケースも多いようです。 同調査で「遺品整理で最も困ったこと」を尋ねたところ、「何を捨ててよいか迷った」（18.8％）が最も多く、次いで「量が多すぎて終わらなかった」（13.9％）、「時間や体力的に負担が大きかった」（10.5％）と続きました。

また、処分に迷う背景として、「処分できなかったもの」として「写真・手紙・アルバム」（31.9％）が突出して多いことからも、物理的な「物の量」だけでなく、故人との思い出の品をどう扱うかという心理的なハードルがあることがうかがえます。

こうした遺族の負担を減らすためか、「生前整理」を進めておくべきだと考える人は合計89.7％と約9割に達しています。 しかし、実際に「自分自身の死後に備えて整理をしている」（「すでに進めている」「少しずつ始めている」の合計）人は22.6％にとどまっており、必要性は感じつつも実行に移せていない現状が浮き彫りとなりました。 陽子さんの母が日記を遺したように、元気なうちに意思や物のありかを伝えておくことが、残される家族の負担を減らす鍵となりそうです。

「本当に、母には驚かされました。『お金がない』という言葉をそのまま受け取って、ずっと心配していたものですから。でも母が日記のなかにメッセージを遺してくれた、それを見つけることができた――私たちは幸運でしたね」

