＜運転手ってズルい？＞「配慮に欠けてる！」図々しい言動にドン引き…【第4話まんが：ナオの気持ち】
私はナオです。夫の転勤で息子のレン（小2）が転校になりました。知らない土地ではじめはとても不安でしたが、レンはすぐにカズマくんと友達になったようです。カズマくんのママ・ミカさんもとても優しい人で、母子2組でふれあい動物園に行こうという計画が持ちあがりました。そこへヒビキくんのママ・サツキさんが声をかけてきて、3組で一緒に行くことになりました。ありがたい話だと思っていたのですが……なんだか様子がおかしいです。
自分たちも一緒にふれあい動物園へ行くと申し出てきたサツキさん。私たち親子と仲良くしようとしてくれて嬉しいなと思っていましたが、ミカさんはなんだか浮かない顔……。そして当日。私にはミカさんの気持ちが分かったのです。
ふれあい動物園の帰り、みんなで会員制スーパーに寄りました。私はお礼がてら、ミカさんが買おうとしていた日用品を一緒に買います。ミカさんは恐縮していましたが、大容量の食品もおすそ分けしました。もちろんかかった費用は別精算です。
私たちと一緒に行きたいと申し出てきたから、てっきりサツキさんはミカさんの仲良しのママ友なんだろうと思っていました。けれど一緒に過ごしてみるとサツキさんはやたら図々しい様子で、ミカさんもあきれた表情をしていて……挙句の果てに、私がミカさんにちょっとしたお礼をしただけで、サツキさんは私のことを非難してきたのです。
その言い方からすると、サツキさんはこれまで当たり前のようにタダ乗りして、感謝の言葉もなく済ませてきたんでしょう。どうやら2人は、私が思っていたような仲良しの関係とは違うようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
自分たちも一緒にふれあい動物園へ行くと申し出てきたサツキさん。私たち親子と仲良くしようとしてくれて嬉しいなと思っていましたが、ミカさんはなんだか浮かない顔……。そして当日。私にはミカさんの気持ちが分かったのです。
ふれあい動物園の帰り、みんなで会員制スーパーに寄りました。私はお礼がてら、ミカさんが買おうとしていた日用品を一緒に買います。ミカさんは恐縮していましたが、大容量の食品もおすそ分けしました。もちろんかかった費用は別精算です。
私たちと一緒に行きたいと申し出てきたから、てっきりサツキさんはミカさんの仲良しのママ友なんだろうと思っていました。けれど一緒に過ごしてみるとサツキさんはやたら図々しい様子で、ミカさんもあきれた表情をしていて……挙句の果てに、私がミカさんにちょっとしたお礼をしただけで、サツキさんは私のことを非難してきたのです。
その言い方からすると、サツキさんはこれまで当たり前のようにタダ乗りして、感謝の言葉もなく済ませてきたんでしょう。どうやら2人は、私が思っていたような仲良しの関係とは違うようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子