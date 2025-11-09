今季限りでの引退を発表している、ドジャースのクレイトン・カーショー投手。プロ18年のキャリアでは、数多くの日本人メジャーリーガーと対戦してきました。

ともにワールシリーズ2連覇を達成した大谷翔平選手もその一人です。大谷選手がドジャースに移籍する2023年以前、エンゼルス時代の6年間でカーショー投手とは11打席対戦。

大谷選手にとってメジャー挑戦3年目となる2020年に初めて手を合わせました。そこで3打数0安打に抑え込んだカーショー投手は、以降もMLB史上20人目となる通算3000奪三振の実力を十分に発揮。21年から23年にかけては、8打数0安打4奪三振と、通算11打席をパーフェクトに抑え込みました。

さらに、メジャー通算175本塁打、打率.282を記録している松井秀喜氏に対しても、3打席の対戦で0安打2奪三振としています。

しかし、アジア人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏とは、2008年から2019年にかけて、8打席の対戦で3安打（2奪三振）を浴びていました。

ドジャース一筋カーショー投手は18年で451先発を含め455試合に出場。223勝96敗、3052奪三振、防御率2.53、ワールドシリーズ2連覇と華々しい幕引きで現役生活を終えました。