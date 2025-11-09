３月末をもってグループを解散したアイドルグループ・ＫＡＴ−ＴＵＮが８日、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで、ラストライブ「Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ ＫＡＴ−ＴＵＮ」を開催した。２００１年に結成して、０６年にＣＤデビュー。惜しまれながらも解散した３人は、デビュー前の楽曲や全シングルを含めた５１曲を熱唱。グループの歴史をたどりながら、スタジアムを埋めたファン３万人を熱狂させた。

時代を築いたグループが、最後の航海を終えていかりを下ろした。夜の帳が下りたＺＯＺＯマリンスタジアム。最後のあいさつで、３人は言葉を詰まらせた。

亀梨和也（３９）が「１０代の頃から結成して、とにかく、自分の青春だった。最初から最後までＫＡＴ−ＴＵＮが大切だった。ＫＡＴ−ＴＵＮというグループは自分の誇りでした」と語れば、上田竜也（４２）は「１０代から本当にすてきな人生を歩ませてくれてありがとう。この瞬間を見届けてくれてありがとう。そして、これからもよろしくお願いします」と感謝。中丸雄一（４２）は「日々思っていたことですが、今日、確信に変わった。個人的には本当に人に恵まれた。みなさんの温かさの中で、この四半世紀を楽しく歩ませてもらった」としみじみと語った。

全５１曲、約３時間のノンストップライブは「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の全てを、ステージに置いてきたような時間となった。海賊船を模したメインステージに、約１８メートルの高さのゴンドラに乗った３人が降臨。亀梨の「野郎ども、最後の出航だ！」の叫び声とともに「ＧＯＬＤ」で開幕。ジュニア時代の楽曲を含め、全シングルを熱唱。デビューシングル「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」のオリジナル曲では３人体制のライブでは初披露となった。６人のメンバーカラーを用いた演出や過去映像も使用。結成からこの日まで全４４４公演で、総動員数は６３１万８０００人。強烈な個性を放ちながら紆余（うよ）曲折となった２５年の歩みは、ステージ上でのシャンパンファイトと約３０００発の花火で締めくくられた。

解散後のライブ開催。異例の形は、３人とｈｙｐｈｅｎ（ハイフン＝ファンの呼称）が解散発表時に交わした固い約束だった。３人は悲壮感はみじんも見せず、中盤のＭＣでは中丸が「実は僕ら、解散しています」と語って、亀梨と上田が「マジっすか！？」と反応。会場を笑わせた。それでも亀梨が「僕と中丸君は１９９８年の今日、会社に入った。２７年前の今日、オーディションを受けて、２７年後の今日、最後の日を迎えている」と思い出をかみしめた。

困難の度、形を変えてきたＫＡＴ−ＴＵＮだが、変わらなかったのが「屋号」と、その中央に据えられたｈｙｐｈｅｎの存在。荒波の中を進み、推して推されてきたファンとの航海史はこの先もきっと無敵だ。

◇ＫＡＴ−ＴＵＮ（かとぅーん）２００１年に６人で結成。０６年３月にＣＤデビュー前のアーティストとして初の東京ドーム公演。同月にリリースされたデビューシングル「Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ」はミリオンセラーとなった。強い個性を持ったグループとして人気を博したが、メンバー脱退など紆余曲折を経て３人組に。２５年２月に同年３月３１日をもって解散した。

◆セットリスト

（１）ＧＯＬＤ

（２）ＷＩＬＤＳ ＯＦ ＭＹ ＨＥＡＲＴ

（３）青天の霹靂

（４）ＳＨＥ ＳＡＩＤ．．．

（５）Ｌｅ ｃｉｅｌ 〜君の幸せ祈る言葉〜

（６）ＤＲＩＶＥ ＭＥ ＤＲＩＶＥ ＯＮ

（７）ＦＩＧＨＴ ＡＬＬ ＮＩＧＨＴ

（８）Ｒｅｄ Ｓｕｎ

（９）Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ

（１０）ＳＩＧＮＡＬ

（１１）ＲＥＳＣＵＥ

（１２）Ｌｏｖｅ ｙｏｕｒｓｅｌｆ〜君が嫌いな君が好き〜

（１３）ＯＮＥ ＤＲＯＰ

（１４）喜びの歌

（１５）僕らの街で

（１６）Ｇｏｉｎｇ！

（１７）Ｉｎ Ｆａｃｔ

（１８）不滅のスクラム

（１９）ＲＵＮ ＦＯＲ ＹＯＵ

（２０）ＦＡＣＥ ｔｏ Ｆａｃｅ

（２１）ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＷＨＥＥＬＳ

（２２）ＵＮＬＯＣＫ

（２３）ＴＯ ＴＨＥ ＬＩＭＩＴ

（２４）ＹＯＵ

（２５）Ｗｈｉｔｅ Ｘ’ｍａｓ

（２６）ＥＸＰＯＳＥ

（２７）ＣＨＡＮＧＥ ＵＲ ＷＯＲＬＤ

（２８）ＷＨＩＴＥ

（２９）ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＯＭＥＮＴ

（３０）Ｄｅａｄ ｏｒ Ａｌｉｖｅ

（３１）ＴＲＡＧＥＤＹ

（３２）ＥＵＰＨＯＲＩＡ

（３３）ＢＩＲＴＨ

（３４）Ａｓｋ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ

（３５）Ｗｅ Ｊｕｓｔ Ｇｏ Ｈａｒｄ ｆｅａｔ． ＡＫ−６９

（３６）ＬＩＰＳ

（３７）Ｋｅｅｐ ｔｈｅ ｆａｉｔｈ

（３８）ＰＥＲＦＥＣＴ

（３９）ＮＥＶＥＲ ＡＧＡＩＮ

（４０）ＤＯＮ’Ｔ Ｕ ＥＶＥＲ ＳＴＯＰ

（４１）Ｒｏａｒ

（４２）ＰＲＥＣＩＯＵＳ ＯＮＥ

（４３）ノーマター・マター

（４４）ゼロからイチへ

（４５）ＫＩＳＳ ＫＩＳＳ ＫＩＳＳ

（４６）ど〜にかなるさ

（４７）ＨＥＡＲＴＢＲＥＡＫ ＣＬＵＢ

（４８）Ｗｉｌｌ Ｂｅ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔ

（４９）Ｐｅａｃｅｆｕｌｄａｙｓ

（５０）ハルカナ約束

（５１）Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ♯２