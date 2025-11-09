女優の広田レオナ（62）が8日、自身のインスタグラムを更新。引っ越した栃木・那須の自宅近くにクマが出没したことを明かした。

8カ月ぶりの投稿で「ずいぶんとお久しぶりですね 体調は…悪くはなっていないかもしれないけど良くはなってない現状維持って事でいいですかね」とつづった。

そんな中「那須の中で引越したんですけど 駅近より森っぽいところで癒されたくて…」（原文ママ）と広田。「絶対に熊でまんせんよねと何度も不動産のおばさまに確認したんですけど… 管理事務所の方に『去年も出てるんで夜は家から出ないでください』とそして事件は7月の末におこったのです」と記した。

「夜中にうちのプーズが発狂したのかとおもうくらいに深夜に吠えまくるので その日はひろむくんもいなかったし…泥棒かもしれないし怖くて怖くて セブンの懐中電灯で窓から当ててみたんですが暗すぎて何も見えず…しかし何かは確かに窓から3メートルくらいの場所にいるんです プー達は相変わらず吠えまくり…20分くらいでしたね…寝れませんでした」とつづった。

「朝、庭の花壇が大きく潰されていて…これはひょっとして熊かもと思ったので那須塩原の猟友会の友人に来てもらいました…やはり熊でしたね…80センチくらいでしょうと…」と自宅近くにクマが出没していたことを明かした。

「近くの沢から来たであろう獣道も見つけてくれました でも何故レオナさんの家に居座ったかわからないと言ってました… その後も度々決まって深夜の1時から2時の間に来るんです…」とその後もクマの来訪は続いているとし、「警察に連絡した方がいいとアドバイスされたので連絡したのですが…一応きてくれましたが被害がない…私はけがしていない 監視カメラもないので証拠もない 近所の方に声掛けしておきますね〜 程度でしたん 目撃マップにも載ってないし その程度の事なんでしょうか…」と警察の対応を明かした。

「あ！そうそう 髪を金髪にしてみました！人生初の金髪です 終活ですね 意外と似合ってる気がするんですけど」と最新ショットも投稿。9日にトークイベントを行うことを告知し、「途中で止まってしまっている映画を早く再撮したい 頑張れレオナ 生きているうちにやる事はやり遂げるんだぁ〜 待っててよ〜」と記した。

21年に肺がんを公表し手術を受け、その後は罹患した新型コロナウイルスの後遺症に苦しんでいることを公表した広田。昨年の2月には変形性股関節症の手術を受ける予定だったが、インフルエンザに罹患し延期。また、9月には転んで左足首の骨折と肋骨を痛め、11月には「眼科行ったら両眼とも白内障 右は黄斑上膜も」とし、「手術が増えちゃった てへへ」とも明かしていた。