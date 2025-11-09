立川志らく、“活動再開”フワちゃんにエール「どんな世界でも光り輝けるはず」

落語家の立川志らく（62歳）が11月8日、自身のX（Twitter）を更新。プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんに「フワちゃん、頑張ってね。応援している」とエールを送っている。



志らくはこの日、フワちゃんが復帰を報告した投稿を引用し、「フワちゃん、頑張ってね。応援している。とっても良い人だと言うことは、わかっている人はちゃんとわかっているから」とコメント。



そして「フワちゃんはフワちゃんらしく生きていけばいい。どんな世界でも光り輝けるはず」とつづり、「ちょっと綺麗な言葉ばかり並べて恥ずかしくなった。今度どこかで会ったら『志らく師匠とか志らくさん、なんて呼ぶなよ』前みたいに『わー、志らくぅ！』でいいからな」とつづっている。