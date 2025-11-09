山下美月、私生活では「めっちゃ独り言多い」理由
女優の山下美月（26歳）が、11月7日に公開された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。私生活では「めっちゃ独り言多い」と語った。
映画「愚か者の身分」に出演している山下美月が、宣伝を兼ねて番組のゲストとしてフランス・パリを訪問。山下は「めっちゃ独り言多いんですよ。恥ずかしいんですけど」と話し、前回パリ旅行に来た時もシャンゼリゼ通りを歌いながら歩いたり、家の中でも「まずバーンって扉開けて『ただいま』って言うし。本当、今日も疲れた。今日こんなことあったな。でもあれはなんかま確かに私のせいかもしれないけど、ま、でもいっか。よし、じゃあバッグ置きに行こう」「じゃ、今から手洗いまーす、今日はどっちにしようかな、じゃあ、泡」「よし、テレビつけるぞ」「じゃあ次はエアコンつけるぞ、じゃあ今日は32度」といった独り言を言っていると話す。
山下は「なんか寂しくないですか？ 1人暮らしって。17歳から親元を離れて、1人の部屋での生活が始まった時にやっぱホームシックで泣いたんですよ。何もないワンルームの部屋に、近くのドラッグストアでボディクリームだけ買いに行って、枕元にボディクリームだけそっと置いて1人でえんえん泣きながら寝たんですよ。その時にどうやったら寂しくないかって考えたらやっぱ1人で喋ってたら寂しくないって思って、全部言います」と語った。
