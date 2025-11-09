◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選 ▽１回戦 上三川ボーイズ２―０栃木さくらボーイズ（１１月２日・エイジェックスタジアム）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木では上三川ボーイズの１年生・石崎悠士郎がデビュー戦で快投した。

※ ※ ※

上三川の１年生右腕・石崎が公式戦初登板初先発で５回２死までノーヒットの快投をみせた。

初回、先頭打者に四球を与えるが、大島慶也主将（２年）から「バックを信じて思い切って投げろ」の助言に目覚める。１８２センチの長身から投げ下ろす直球は最速１１９キロをマーク。スライダー、チェンジアップ、カーブを織り交ぜ凡打の山を築く。５回２死から連打を許すもピンチをしのぐと、６回先頭打者は三振締め。投球数制限のジャスト８０球で６回１／３を２安打無失点、３四球と圧巻投球だ。

「初めてで緊張したけれど、自分のいいところを出そうと思い切り腕を振りました」と石崎。小学６年の昨年１１月にＵ１２侍ジャパンに選出され、アジア野球選手権（軟式）で最優秀防御率とベストナイン（ＤＨ）を獲得した注目右腕だ。臼井康宏監督（５１）も「（先発は）オープン戦でも一番安定していたから。もっとコントロールがいいけど、（公式戦の）緊張があったと思う」と温かく見守る。ドジャース・大谷翔平に憧れる１３歳。伸びしろは無限大だ。