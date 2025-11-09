【八天堂】ミッキー＆ミニーのお誕生日お祝い企画を開催！ディズニーのスイーツパンがかわいい

八天堂は、2025年11月4日から18日まで、「ミッキー＆ミニーのお誕生日お祝い企画」を八天堂オンラインショップで開催しています。

500円オフ特別クーポンがもらえる

八天堂では、11月18日の"ミッキー＆ミニー"の誕生日を記念し、オンラインショップ限定のお祝い企画を開催中です。ディズニーデザインのくりーむパンやエコバッグ付きセットなどがラインアップ。対象商品を含む注文で使える500円オフクーポンも配布中です。

・500円オフ特別クーポン

対象商品を含む2000円以上の購入で500円オフ。1人1回限り使えます。

有効期限は、11月4日から18日23時59分まで。

対象セットのラインアップは、以下の通り。

・ミッキー&フレンズ／くりーむパン10個詰合せ

くりーむパン（カスタード・チョコレート・レモン・抹茶・あまおう苺ミルク）×各2個ずつ入ったバラエティ豊かな詰合せ。

「ミッキー＆フレンズ」のフォト風パッケージに、5種類のくりーむパンを詰め合わせた特別セットです。

価格は4000円。

・ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せ

くりーむパン（ミルク・ストロベリー・チョコレート）×各3個ずつ入ったミニサイズのセット。シェアや食べ比べにもぴったりなサイズで、ミッキーデザインの可愛いパッケージが魅力です。

価格は2400円。

・ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せエコバッグ付きセット

上記のミニくりーむパン9個詰合せに、赤を基調としたミッキーデザインのエコバッグが付いたセットです。

価格は3200円。

・ミッキー／くりーむパン カスタード4個入

八天堂特製のカスタードクリームをたっぷり詰めた"ミッキー型"のくりーむパン。耳までふんわり生地で、見た目の可愛らしさと口どけの良さを同時に楽しめます。

価格は1800円。

いずれもDisney スイーツパンセレクション限定化粧箱に入って届きます。また、送料は別途発生します。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部