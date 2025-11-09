【八天堂】ミッキー＆ミニーのお誕生日お祝い企画を開催！ディズニーのスイーツパンがかわいい
八天堂は、2025年11月4日から18日まで、「ミッキー＆ミニーのお誕生日お祝い企画」を八天堂オンラインショップで開催しています。
500円オフ特別クーポンがもらえる
八天堂では、11月18日の"ミッキー＆ミニー"の誕生日を記念し、オンラインショップ限定のお祝い企画を開催中です。ディズニーデザインのくりーむパンやエコバッグ付きセットなどがラインアップ。対象商品を含む注文で使える500円オフクーポンも配布中です。
・500円オフ特別クーポン
対象商品を含む2000円以上の購入で500円オフ。1人1回限り使えます。
有効期限は、11月4日から18日23時59分まで。
対象セットのラインアップは、以下の通り。
・ミッキー&フレンズ／くりーむパン10個詰合せ
くりーむパン（カスタード・チョコレート・レモン・抹茶・あまおう苺ミルク）×各2個ずつ入ったバラエティ豊かな詰合せ。
「ミッキー＆フレンズ」のフォト風パッケージに、5種類のくりーむパンを詰め合わせた特別セットです。
価格は4000円。
・ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せ
くりーむパン（ミルク・ストロベリー・チョコレート）×各3個ずつ入ったミニサイズのセット。シェアや食べ比べにもぴったりなサイズで、ミッキーデザインの可愛いパッケージが魅力です。
価格は2400円。
・ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せエコバッグ付きセット
上記のミニくりーむパン9個詰合せに、赤を基調としたミッキーデザインのエコバッグが付いたセットです。
価格は3200円。
・ミッキー／くりーむパン カスタード4個入
八天堂特製のカスタードクリームをたっぷり詰めた"ミッキー型"のくりーむパン。耳までふんわり生地で、見た目の可愛らしさと口どけの良さを同時に楽しめます。
価格は1800円。
いずれもDisney スイーツパンセレクション限定化粧箱に入って届きます。また、送料は別途発生します。
詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部