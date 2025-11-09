「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸市）

阪神のラファエル・ドリス投手（３７）が８日、高知県安芸市の秋季キャンプに合流し、ブルペンで木下へ熱血指導を行った。選手が選手に教える珍しい光景。ドリスは身ぶり手ぶりを交えながら惜しみなく技術を伝え、「手助けになればと思って来させていただいた」と優しい笑みを浮かべた。

乾いたミットの音と選手の声が響き渡る、活気にあふれたブルペンにドリスの姿があった。投手として来たわけではない。プレート近くまで歩み寄ると、通訳を介して木下へ話しかけた。ツーシームを投げる際の手首の動きと実戦でのツーシームの使い方について助言を送った。

ドリスは「初球から使って１球でゴロを打たせよう」と実戦レベルでの指導を行った。さらに「最後の手首が大事。リリースをしっかりやれ」とも伝えた。木下は「悪い時がどうなって悪いのか自分で理解できていなかった」と、ベテランからの金言に目からウロコ。ドリスから与えられた気付きを投球に生かしたい。

藤川監督は「選手が慕ってきますから。それはコーチにはできないところ」とドリスによる指導の狙いを説明した。「ファームの選手がずっとファームにいるのは見たくない。１軍で活躍しているのが、彼らにとっても僕にとってもすごく良いこと」と助っ人右腕。セーブ王経験を持つベテランは、成績だけでなく振る舞いでも虎へ貢献していく。