【カルディ】海外のクリスマスマーケット気分が味わえるアイテムが勢ぞろい多彩なラインアップをチェック！

カルディコーヒーファームでは、クリスマスパーティーを彩るアドベントアイテムや伝統菓子を、2025年10月下旬から順次販売しています。

アドベントカレンダーやお菓子の詰め合わせセットも

クリスマスに向けて、飾って楽しめるアドベントカレンダーなどのアイテムや、パーティーを華やかに彩る輸入菓子などを多数取り揃えています。

・オリジナル クリスマス カウントダウン観覧車

観覧車がモチーフのアドベントカレンダーはくるくると回せて、キャンディやクラッカーなど4種のお菓子が計24個入っています。

価格は3498円。

・オリジナル ショコラカレンダー 24モーメンツ オブ ブリス

味わいにこだわり抜いた24種のお菓子が詰まったアドベントカレンダー。サモア産カカオを使ったいちごのロシェ、ラズベリー味の絞り出しクッキー、シャンパン風味のショコラなど、贅沢な味わいを日替わりで楽しめます。

価格は4785円。

・オリジナル クリスマスティータイムボックス

7日間のアドベントカレンダーで、小さな引き出しの中にはアールグレイなど紅茶が計7個と、スコーンなど3種のお菓子が計9個セットされています。

価格は1738円。

・シュルンダー ミニマジパンシュトレン／ミニアップルシュトレン 11月中旬から順次発売

ドイツが発祥の伝統菓子「シュトーレン」。オレンジピールやレーズンなどのドライフルーツをたっぷりと練り込んで焼き上げた「ミニマジパンシュトレン」と、リンゴのやさしい甘みにシナモンの香りを合わせた「ミニアップルシュトレン」、2種の味わいが登場します。

価格は各712円。

・オリジナル クリスマスソックス 11月中旬から順次発売

クラッカーやチョコレートなど7種のお菓子と、ホリデーシーズン限定のドリップコーヒーを、ゴブラン織りのレトロかわいいソックスに詰め込んでいます。

価格は1500円。

・シモンコール ウィンターアソートメントティン

手袋やセーターなどをかたどった、スペイン産の口どけなめらかなミルクチョコレート、そしてチョコレートバーが、華やかなクリスマスデザインの缶に入った詰め合わせセット。ミルクチョコレートの形はランダムです。

価格は1965円。

詳しくはカルディの2025年クリスマス特集ページで確認できます。

商品の取り扱いは店舗によって異なります。商品の購入が制限される場合があります。数量限定のため品切れの可能性があるほか、価格や内容、デザイン、発売時期が変更になる場合、入荷遅延および販売中止となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部