

どこの大学に合格するか。それがその先の人生を大きく左右してしまうところに、日本社会が活力をうしなっている根本原因がある（写真：YsPhoto／PIXTA）

日本社会を覆う“歪み”の正体

日本社会は学歴社会だ。学歴の有無が、そして学歴の内容が、人々の活動可能性を大きく制約する。能力があっても学歴がないというだけの理由で可能性が閉ざされてしまう場合が多い。

このため、多くの親たちが子どもにできるだけ高い学歴を与えようと、小学生の頃から塾に通わせ、受験勉強を強制する。その結果、塾の費用が家計の重荷となり、子どもの自由な時間が奪われる。

問題はそれだけではない。学歴社会で評価されるのは大学入学時点での能力だ。それ以降いくら勉強して能力を高めても、それが評価されない。入学時点で振り落とされたら挽回できない。だから、勉強は大学に入学した時点で終わってしまうことが多い。

つまり、実力でなく、学歴だけが評価される。このような歪みが日本社会を覆っている。

では、子どもに受験勉強を強いる親たちが目標としているのは、どのような人生コースだろうか。もちろん、それは人によってさまざまだろうが、多くの親たちの考えは「大学を卒業し、大企業に就職すること」だろう。

こう考えることには一定の合理性がある。なぜなら、給与の面でこの条件を満たす人々と満たさない人々の間に大きな差があるからだ。まず、大企業のほうが中小企業に比べて賃金が高い。しかも、大企業の中でも大学卒のほうが賃金が高い。

では、大学卒業者であれば、全員が大企業に就職できるのか。そうではない。大学卒業者のうち一部の人だけが大企業に就職できる。つまり大学卒業は、先の人生コース目標の必要条件ではあるが、十分条件ではない。

大学卒業者のうち大企業就職者は、どの程度の比率か。それを知るために、実際の就職状況を見ることとしよう。

「成功者は日本人全体の4分の1程度」という衝撃

厚生労働省が作成する「雇用動向調査」によれば、2024年における大学卒の新規採用者47.9万人のうち、大企業（従業員規模1000人以上）の就職者は23.2万人。つまり、大学卒のうち約48％だ。大学を卒業しさえすれば大企業に就職できるというわけではなく、ほぼ2人に1人しか大企業に就職できないのである。

理科系の場合には18.9万人のうち9.2万人と約49％になるが、文科系の場合には31.0万人のうち14.2万人と46％にしかならない。

では、大学卒で大企業に就職できた人々の、同一年齢階層の総人口に対する比率は、どの程度だろうか。20年時点において、25〜34歳の総人口に占める大学・大学院卒の比率は5割近くになっている（総務省統計局「令和2年国勢調査」）。したがって、大学卒で大企業に就職できた人はこの年齢階層の24％程度ということになる。

そもそも、大企業はどのような基準に基づいて採用を決めているのか。もちろん各種の条件が考慮されるのだろうが、これについて一般に言われているのは次のようなことだ。

まず、大学を一定の基準に従って並べ、あるところまでの大学の卒業予定者だけを選考の対象とする。そして、面接などの結果を見て採用を決めるというのだ。問題は足切りが行われることで、これは「学歴フィルター」と呼ばれている。

予備校や塾、受験関係の団体、メディアなどが私立大学の格付けを行っている。それは入学試験の難易度を表しているし、同時に大企業への就職可能性を表しているとされる。

東京圏の私立大学については、次のとおりだ。まず、早慶上智（早稲田、慶応、上智）、次にGMARCH（学習院、明治、青山、立教、中央、法政）。日東駒専（日本、東洋、駒沢、専修）。そして、大東亜帝国（大東文化、東海、亜細亜、帝京、国士舘）と続く。

大企業への就職可能性については、「日東駒専」までは可能だが、「大東亜帝国」になるとかなり難しくなるといわれる。つまり、ここで「学歴フィルター」がかかるわけだ。「就職説明会に案内が来るのは日東駒専の学生まで」などとも言われる。

どの企業も「学歴フィルター」の存在を公式には認めていないが、現実にそうしたものが存在することは否定できない事実だ。

「学歴フィルター」が抱える本質的な問題

そして、上記の序列は偏差値の順にもなっている。「日東駒専」が50台であるのに対して、「大東亜帝国」は40台とされる。

偏差値は「50以上」が全体の50％になるように設定されているので、「日東駒専」までの大学に日本国内でIQ上位の約半数が在籍していることになる。したがって、ここで線引きするのは、前述した「大学卒業生の約半数が大企業に就職すること」と整合的だ。

このように、大企業就職という関門を通るには、大学卒業というだけでは十分でない。大学ランキングにおいて一定以上の大学の卒業生でなければならない。そのため、そこに入学するために激しい競争が繰り広げられるのだ。

ただ、大学ランキングは18歳頃の時点での順序づけだ。しかし、人間の能力はその後の勉強でいくらでも変わりうる。

だから、「学歴フィルター」をかけている企業は、潜在的に有能な人材を取り逃がしていることになる。そして一方では、本当は有能でない人材を長年にわたって雇い続けることになる。そんな企業が新しい可能性を切り開けるはずがない。

以上のような問題が生じる原因は、日本企業の雇用の仕組みにある。とくに大企業において、それが顕著だ。それは新卒採用を中心とし、年功序列で長期にわたって雇用を続ける仕組みである。

大学卒業者のすべてが大企業に就職することはできない以上、前述のような線引きが行われるのはやむをえないことだ。問題は、入社の基準が大学の入学時点での順序づけに従っていることだ。

日本社会が活力を取り戻すために必要な変化

もちろん、これは適切でない。しかし、多くの学生を一斉に審査するという新卒採用の場面では、ある種の機械的指標に頼らざるをえないだろう。したがって、問題は今の新卒中心採用の仕組みにある。

この状況を改善するためには、大企業がその採用・昇進の仕組みを改革することが必要だ。すなわち、新規採用中心の体制から中途採用を増やしていく。そしてそれと同時に、職務給を導入する。こうしたことによって、人材の企業間移動が活発化する必要がある。

このような変化が行われたときに、日本は学歴社会から学力社会に転換することになるだろう。そうした転換に成功したとき、日本は新たな発展のための活力を取り戻すことになるはずだ。

（野口 悠紀雄 ： 一橋大学名誉教授）