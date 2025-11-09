スヌーピーの刺しゅうがたまらなくキュート！見た目にも暖かいボア素材のバッグが「grove」から登場
全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するカジュアルファッションブランド「grove(グローブ)」。今回スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションしたボア素材のバッグを2025年11月12日(水)より発売する。これに先がけ、公式オンラインストアでは2025年10月31日より先行販売がスタートした。
【写真】スヌーピーの刺しゅうがあしらわれた「grove」のボアトートを見る
新作のコラボバッグは2種類。それぞれ、アイボリー、グレー、チャコールグレー、ブラックの4色展開で、カラーごとに刺しゅうデザインが異なる。
「【PEANUTS】ボアスクエアトート」(各6047円)は、ミドルサイズのトートバッグ。高さ24×幅26×マチ10センチのスクエア型で、ショルダー付きの2WAY仕様となっている。
一方の「【PEANUTS】ボア巾着トート」(各5497円)は、コロンとしたシルエットがかわいい巾着タイプ。高さ28×幅29×マチ15センチと容量もたっぷりあり、手提げとしてもショルダーとしても使えて便利！
以上のアイテムは、「ワールドオンラインストア」にて先行販売中。店頭に並ぶ前に手に入れたいという人はぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
