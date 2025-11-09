　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月31日信用買い残の10月24日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1610銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-15,746　　165,602　 7527.39
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-8,601　　 35,246　　 11.07
３．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-4,339　　 18,071　　　4.16
４．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-3,645　　112,044　　 16.11
５．<6526> ソシオネクス　　　-2,703　　　3,382　　　1.82
６．<6857> アドテスト 　 　　-2,289　　　3,327　　　0.80
７．<7011> 三菱重 　　　 　　-2,151　　 15,710　　　3.68
８．<4755> 楽天グループ　　　-1,869　　 11,425　　　2.73
９．<5401> 日本製鉄 　　 　　-1,589　　 28,713　　 12.77
10．<8316> 三井住友ＦＧ　　　-1,280　　 11,975　　 16.88
11．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-1,177　　 14,554　　　2.46
12．<8411> みずほＦＧ 　 　　-1,046　　　5,605　　　4.26
13．<7267> ホンダ 　　　 　　-1,043　　 10,515　　 18.84
14．<8604> 野村 　　　　 　　　-900　　 10,673　　　8.71
15．<6902> デンソー 　　 　　　-707　　　1,865　　　5.87
16．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-698　　 43,617　　 66.72
17．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-623　　 84,802　　 11.50
18．<6920> レーザーテク　　　　-612　　　2,077　　　2.69
19．<6501> 日立 　　　　 　　　-579　　　4,462　　　4.48
20．<7453> 良品計画 　　 　　　-576　　　4,659　　　4.96
21．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-563　　　3,782　　　1.20
22．<6740> Ｊディスプレ　　　　-562　　 19,596　　　1.86
23．<5801> 古河電 　　　 　　　-555　　　1,721　　　2.90
24．<6965> ホトニクス 　 　　　-549　　　2,142　　 15.26
25．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-524　　　3,123　　 12.59
26．<9104> 商船三井 　　 　　　-504　　　5,974　　 17.71
27．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-496　　　5,999　　　1.39
28．<5017> 富士石油 　　 　　　-460　　　　100　　　2.05
29．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-430　　　3,778　　　2.95
30．<9503> 関西電 　　　 　　　-422　　　2,145　　　5.43
31．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-412　　　2,614　　　9.38
32．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-403　　　3,523　　　7.37
33．<7762> シチズン 　　 　　　-366　　　3,418　　 22.10
34．<3853> アステリア 　 　　　-357　　　2,130　　　3.70
35．<9101> 郵船 　　　　 　　　-331　　　2,292　　　2.65
36．<3778> さくらネット　　　　-325　　　2,729　　　0.93
37．<409A> オリオン 　　 　　　-318　　　1,830　 6102.67
38．<8628> 松井 　　　　 　　　-311　　　1,154　　　1.05
39．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-297　　　5,662　　 26.78
40．<8035> 東エレク 　　 　　　-294　　　1,408　　　2.36
41．<4506> 住友ファーマ　　　　-287　　　6,856　　　9.16
42．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-277　　　5,595　　　2.30
43．<2726> パルＨＤ 　　 　　　-275　　　1,109　　　9.56
44．<6971> 京セラ 　　　 　　　-261　　　1,469　　　3.97
45．<9023> 東京メトロ 　 　　　-246　　　3,739　　　1.58
46．<3993> パークシャ 　 　　　-238　　　1,457　　　5.75
47．<2432> ディーエヌエ　　　　-235　　　8,559　　 33.14
48．<5406> 神戸鋼 　　　 　　　-220　　　2,023　　　4.56
49．<7974> 任天堂 　　　 　　　-212　　　3,728　　　9.61
50．<8267> イオン 　　　 　　　-209　　　1,201　　　0.28

