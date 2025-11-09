信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、三菱ＵＦＪ、ＩＨＩ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※10月31日信用買い残の10月24日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1610銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -15,746 165,602 7527.39
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -8,601 35,246 11.07
３．<7013> ＩＨＩ -4,339 18,071 4.16
４．<9432> ＮＴＴ -3,645 112,044 16.11
５．<6526> ソシオネクス -2,703 3,382 1.82
６．<6857> アドテスト -2,289 3,327 0.80
７．<7011> 三菱重 -2,151 15,710 3.68
８．<4755> 楽天グループ -1,869 11,425 2.73
９．<5401> 日本製鉄 -1,589 28,713 12.77
10．<8316> 三井住友ＦＧ -1,280 11,975 16.88
11．<3656> ＫＬａｂ -1,177 14,554 2.46
12．<8411> みずほＦＧ -1,046 5,605 4.26
13．<7267> ホンダ -1,043 10,515 18.84
14．<8604> 野村 -900 10,673 8.71
15．<6902> デンソー -707 1,865 5.87
16．<9434> ＳＢ -698 43,617 66.72
17．<9501> 東電ＨＤ -623 84,802 11.50
18．<6920> レーザーテク -612 2,077 2.69
19．<6501> 日立 -579 4,462 4.48
20．<7453> 良品計画 -576 4,659 4.96
21．<6330> 東洋エンジ -563 3,782 1.20
22．<6740> Ｊディスプレ -562 19,596 1.86
23．<5801> 古河電 -555 1,721 2.90
24．<6965> ホトニクス -549 2,142 15.26
25．<9433> ＫＤＤＩ -524 3,123 12.59
26．<9104> 商船三井 -504 5,974 17.71
27．<9984> ＳＢＧ -496 5,999 1.39
28．<5017> 富士石油 -460 100 2.05
29．<9107> 川崎汽 -430 3,778 2.95
30．<9503> 関西電 -422 2,145 5.43
31．<3861> 王子ＨＤ -412 2,614 9.38
32．<8308> りそなＨＤ -403 3,523 7.37
33．<7762> シチズン -366 3,418 22.10
34．<3853> アステリア -357 2,130 3.70
35．<9101> 郵船 -331 2,292 2.65
36．<3778> さくらネット -325 2,729 0.93
37．<409A> オリオン -318 1,830 6102.67
38．<8628> 松井 -311 1,154 1.05
39．<9843> ニトリＨＤ -297 5,662 26.78
40．<8035> 東エレク -294 1,408 2.36
41．<4506> 住友ファーマ -287 6,856 9.16
42．<6315> ＴＯＷＡ -277 5,595 2.30
43．<2726> パルＨＤ -275 1,109 9.56
44．<6971> 京セラ -261 1,469 3.97
45．<9023> 東京メトロ -246 3,739 1.58
46．<3993> パークシャ -238 1,457 5.75
47．<2432> ディーエヌエ -235 8,559 33.14
48．<5406> 神戸鋼 -220 2,023 4.56
49．<7974> 任天堂 -212 3,728 9.61
50．<8267> イオン -209 1,201 0.28
株探ニュース