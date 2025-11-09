　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月31日信用売り残の10月24日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1610銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3038> 神戸物産 　　　　-11,229　　　　325　　　5.63
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-3,591　　 10,516　　　1.86
３．<7201> 日産自 　　　 　　-2,410　　　5,360　　　5.62
４．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,796　　　7,371　　 11.50
５．<2001> ニップン 　　 　　-1,623　　　　157　　　1.19
６．<5851> リョービ 　　 　　-1,428　　　　 77　　　1.71
７．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-1,262　　　6,954　　 16.11
８．<3475> グッドコムＡ　　　　-952　　　　544　　　0.55
９．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-761　　　　653　　 66.72
10．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-718　　　5,922　　　2.46
11．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-708　　　4,346　　　4.16
12．<9824> 泉州電 　　　 　　　-662　　　　 47　　　1.04
13．<2301> 学情 　　　　 　　　-653　　　　147　　　1.27
14．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-650　　　　962　　　3.84
15．<285A> キオクシア 　 　　　-607　　　1,468　　　4.04
16．<2910> Ｒフィールド　　　　-555　　　　235　　　0.35
17．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-527　　　1,324　　 14.18
18．<5803> フジクラ 　　 　　　-502　　　1,693　　　1.81
19．<8267> イオン 　　　 　　　-444　　　4,334　　　0.28
20．<8079> 正栄食 　　　 　　　-435　　　　 46　　　0.35
21．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-393　　　2,843　　　1.98
22．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-383　　　　416　　　7.31
23．<9279> ギフトＨＤ 　 　　　-368　　　　 70　　　1.83
24．<7261> マツダ 　　　 　　　-347　　　2,044　　　1.80
25．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　 　　　-332　　　　192　　 17.89
26．<7211> 三菱自 　　　 　　　-327　　　1,070　　　7.06
27．<3031> ラクーンＨＤ　　　　-324　　　　307　　　2.15
28．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-293　　　　600　　　4.18
29．<3778> さくらネット　　　　-288　　　2,927　　　0.93
30．<7856> 萩原工業 　　 　　　-276　　　　256　　　0.41
31．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-271　　　　598　　　7.13
32．<5202> 板硝子 　　　 　　　-222　　　　328　　 21.40
33．<9684> スクエニＨＤ　　　　-211　　　　531　　　0.76
34．<2317> システナ 　　 　　　-206　　　　283　　　4.62
35．<6920> レーザーテク　　　　-199　　　　772　　　2.69
36．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-195　　　1,282　　　2.95
37．<9509> 北海電 　　　 　　　-193　　　1,310　　　4.72
38．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-175　　　　925　　　1.18
39．<6301> コマツ 　　　 　　　-175　　　　184　　　8.28
40．<6146> ディスコ 　　 　　　-162　　　　500　　　2.04
41．<8136> サンリオ 　　 　　　-159　　　　384　　 19.37
42．<4911> 資生堂 　　　 　　　-152　　　　444　　　3.77
43．<6309> 巴工業 　　　 　　　-148　　　　 28　　　3.55
44．<5017> 富士石油 　　 　　　-142　　　　 49　　　2.05
45．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-139　　　4,317　　　1.39
46．<4996> クミアイ化 　 　　　-137　　　　144　　 10.06
47．<3382> セブン＆アイ　　　　-133　　　　599　　 14.04
48．<4574> 大幸薬品 　　 　　　-129　　　　415　　　2.01
49．<8609> 岡三 　　　　 　　　-127　　　　 57　　　3.14
50．<6506> 安川電 　　　 　　　-120　　　　429　　　4.85

株探ニュース