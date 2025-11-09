信用残ランキング【売り残減少】 神戸物産、Ｊディスプレ、日産自
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※10月31日信用売り残の10月24日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1610銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3038> 神戸物産 -11,229 325 5.63
２．<6740> Ｊディスプレ -3,591 10,516 1.86
３．<7201> 日産自 -2,410 5,360 5.62
４．<9501> 東電ＨＤ -1,796 7,371 11.50
５．<2001> ニップン -1,623 157 1.19
６．<5851> リョービ -1,428 77 1.71
７．<9432> ＮＴＴ -1,262 6,954 16.11
８．<3475> グッドコムＡ -952 544 0.55
９．<9434> ＳＢ -761 653 66.72
10．<3656> ＫＬａｂ -718 5,922 2.46
11．<7013> ＩＨＩ -708 4,346 4.16
12．<9824> 泉州電 -662 47 1.04
13．<2301> 学情 -653 147 1.27
14．<4661> ＯＬＣ -650 962 3.84
15．<285A> キオクシア -607 1,468 4.04
16．<2910> Ｒフィールド -555 235 0.35
17．<5016> ＪＸ金属 -527 1,324 14.18
18．<5803> フジクラ -502 1,693 1.81
19．<8267> イオン -444 4,334 0.28
20．<8079> 正栄食 -435 46 0.35
21．<3903> ｇｕｍｉ -393 2,843 1.98
22．<7182> ゆうちょ銀 -383 416 7.31
23．<9279> ギフトＨＤ -368 70 1.83
24．<7261> マツダ -347 2,044 1.80
25．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -332 192 17.89
26．<7211> 三菱自 -327 1,070 7.06
27．<3031> ラクーンＨＤ -324 307 2.15
28．<6762> ＴＤＫ -293 600 4.18
29．<3778> さくらネット -288 2,927 0.93
30．<7856> 萩原工業 -276 256 0.41
31．<3436> ＳＵＭＣＯ -271 598 7.13
32．<5202> 板硝子 -222 328 21.40
33．<9684> スクエニＨＤ -211 531 0.76
34．<2317> システナ -206 283 4.62
35．<6920> レーザーテク -199 772 2.69
36．<9107> 川崎汽 -195 1,282 2.95
37．<9509> 北海電 -193 1,310 4.72
38．<6472> ＮＴＮ -175 925 1.18
39．<6301> コマツ -175 184 8.28
40．<6146> ディスコ -162 500 2.04
41．<8136> サンリオ -159 384 19.37
42．<4911> 資生堂 -152 444 3.77
43．<6309> 巴工業 -148 28 3.55
44．<5017> 富士石油 -142 49 2.05
45．<9984> ＳＢＧ -139 4,317 1.39
46．<4996> クミアイ化 -137 144 10.06
47．<3382> セブン＆アイ -133 599 14.04
48．<4574> 大幸薬品 -129 415 2.01
49．<8609> 岡三 -127 57 3.14
50．<6506> 安川電 -120 429 4.85
株探ニュース