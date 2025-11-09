20年の怨念ぶつけた『鬼レンチャン』で人生逆転へ…2人組フォークバンド・HONEBONE、「走って逃げた」修羅場を踏んでも諦めなかった理由
●鬼束ちひろ「月光」の成功で涙「まだ映れるじゃん!」
10月19日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00〜)の名物コーナー「サビだけカラオケ」で、また新たな鬼レンスター候補が現れた。初挑戦ながら“9レンチャン”の好成績を残した2人組フォークバンド・HONEBONEのEMILYだ。
「20年間くすぶってきた歌手人生をここで逆転したい」と、これまでの怨念をパワーに変えた魂の歌唱を見せ、MCの千鳥とかまいたち、多くの視聴者に強烈なインパクトを残し、11月2日のワンマンライブはチケットが即完。さらに、来年1月10日・12日には東京と大阪で追加公演『鬼レンチャン出たぞライブ』を開催する。
そんな「人生逆転」へのチャンスをつかんだEMILYと、挑戦を見守った相方のKAWAGUCHIにインタビュー。長時間に及んだ収録の舞台裏や、結成からこれまでの歩み、芸人たちとの交流、そして「営業」での修羅場経験に至るまで、たっぷりと話を聞いた――。
HONEBONEのEMILY(左)とKAWAGUCHI
○スポーツ競技並みの緊張感で挑んだ
――今回の『鬼レンチャン』は、どのようにして挑戦することになったのですか?
KAWAGUCHI：テツandトモさんと仲良くさせていただいてるんですけど、2年くらい前にそのマネージャーさんが「EMILYさん、『鬼レンチャン』とかいいんじゃないですか?」と言ってくれて、知り合いの番組スタッフの方にプッシュしてくださったんです。
EMILY：それで今年の初めくらいに話が来ました。
――出演が決まってからは、どのような準備をされたのでしょうか。
EMILY：『鬼レンチャン』は「音程正確率」をサビだけで審査されるので、とにかくカラオケに通い詰めて、バーを外したら最初から、バーを外したら最初から…というのをひたすらやってました。KAWAGUCHIもずっと付き合ってくれて。
KAWAGUCHI：EMILY は『THEカラオケ★バトル』(テレビ東京)に出たこともあるんですけど、そこでは抑揚や表現力も審査されるので苦しんでいたんです。音程正確率は強いタイプなので、「鬼レンチャンは得意分野だ」と思ったんですけど、実際に練習に入るとEMILYの“感覚の音程”と、機械が求める“実際の音程”が微妙に違っていて、そこがしんどかったですね。
EMILY：だから前に挑戦された方の動画を見たり、KAWAGUCHIにピアノ音をPCで打ち込んでもらって、細かい音程を耳で確認したりしました。
――そんな準備を重ねて、いよいよ本番を迎えられたわけですが、当日の緊張感はいかがでしたか?
EMILY：めちゃめちゃ緊張しました! 自分たちにとっては大チャンスなので、10曲歌ってどうにか長く映りたいと思ってたんですけど、『カラオケ★バトル』と違って『鬼レンチャン』は一音間違えたらそこで終わるので、もう競技ですよね。スポーツ大会みたいな感じでした。
『千鳥の鬼レンチャン』収録現場にて
○最後の曲は「舌を噛んで死んだら面白いじゃん」
――挑戦の合間のトークが大きな話題になりました。過去にひどいことをしてきた大人たちに対しての怨念が、だんだん込み上げていったように見えましたが。
EMILY：私、実際はめちゃめちゃネガティブなんです。収録中も「もう無理っすわ」「3曲で終わりっすわ」「どうせ千鳥さん、かまいたちさんにハマんないし」「ハーフなんて芸能界あふれ返ってるから全然珍しくないっしょ」とか言い続けてたら、スタッフさんに「強気な姿も見せてくれませんか?」と言われて。そこから、昔の話を思い出して、6曲目くらいからノッてきて「よっしゃいくかー!」って感じになりました。
KAWAGUCHI：『鬼レンチャン』でバズった人を見てると、「おら〜千鳥〜!」って噛みついてる人が多いと思ってたんですけど、EMILYの性格的にできないと思ったので、弱気なウジウジキャラで行こうと決めていたんです。だけど、ディレクターさんにいい面を引き出してもらって、後半でちょっと感動的な感じになるのも、自分たちは全く想定していなかったです。
――本当に喜怒哀楽が出た挑戦で、7曲目の「月光」(鬼束ちひろ)の成功では、おふたりが互いを称えながら涙されていました。
EMILY：事前の練習では絶望的だったので、「いや、無理だよね」「まあここまで大健闘したよな」って気持ちだったんです。でも、あれがクリアしちゃったので、「まだ映れるじゃん!」って、思わず泣いちゃいました。
KAWAGUCHI：本当にあそこでクリアできるなんて思っていなかったので、どちらかというと驚きが大きかったです。
――そこから、またギアが上がった感じでしょうか。
EMILY：でも、8曲目のいきものがかりさんの「花は桜 君は美し」も本当に難しかったです。自分たちはフォークソングをやっててゆったりした曲が多いんですけど、番組のファンからしたらそれじゃつまんないだろうなと思って、テンポが速いこの曲にしたんです。でも、どっかで「やっぱ無理っしょ」と思いながらやってましたね。
――やっぱり基本ネガティブなんですね。
EMILY：相方は「行ける!」ってポジティブに言ってくれるので、なんかボクサーとセコンドみたいな関係ですね。
――そして最後の10曲目は、ずんまよ(ずっと真夜中でいいのに。)さんの「TAIDADA」という“鬼早口ゾーン”がある超難易度曲でした。
EMILY：もう無理だと思ったんで、「舌を噛んで死んだら面白いじゃん」って選びました。そしたら、舌が回らなくなっちゃって(笑)
――長時間の収録ですもんね。
EMILY：もうヘロヘロでした。それに私、めっちゃトイレが近くて、1曲終わると安心するんで、毎回トイレに行ってたんです。スタッフさんに「待つのめんどくせぇなあ」って思われたら嫌だなって思いながら。
KAWAGUCHI：みんな応援モードだったから大丈夫だよ(笑)
――残念ながら最後の10曲目で敗退となりましたが、「悔しい」と「やり切った」では、どちらの思いが強かったですか?
KAWAGUCHI：9曲目まで行けたのが奇跡だと思ってたので、10曲目はもう絶対無理という感じだったんです。だから、放送では僕がEMILYに歌詞を見せて最後の練習をしてるように見えてたと思うんですけど、実は“やってるフリ”で、その紙には「変顔」って書いて、失敗した瞬間にEMILYに変顔するように指示していました。スタッフさんはみんな応援してくれているので、真面目に打ち合わせしてるように見せていたんですが(笑)
EMILY：とにかく今回は印象に残らなきゃいけないって気合入れてやってたし、熱い気持ちのまま終わるのもちょっと恥ずかしさがあったんで、失敗して白目で終われたのは、自分たちとしては大満足でしたね。
●千鳥＆かまいたちの反応に感激「ミュージシャンとして扱ってくれた」
――放送時には「#ホネボーンエミリ」をX(Twitter)でトレンド入りさせようと呼びかけていましたね。
EMILY：自分たちにとってはビジネスチャンスなので、ただ放送されるだけじゃもったいないと思って、ファンクラブの皆さんに「頼む、騒いでくれ!」とお願いしました。そこからハッシュタグが結構独り歩きしてくれてたんですよ。
――自発的に盛り上がってくれたんですね。
EMILY：ただ、同じ放送回に中山エミリさんがいらっしゃったんで、最初に出演欄を見たときは「なんでエミリが2人いるんだよ! 検索ごちゃつくじゃん!」って絶望したんです。でも、やっぱり番組を作ってらっしゃる方は何枚も上手でしたね。「エミリ軍団」って打ち出してくれたのでより印象に残って、本当にありがたかったです。
――OAは一緒にご覧になっていたのですか?
EMILY：相方とスタッフさんと3人で手をつなぎながら見てました。予想としては、たむたむさん夫妻がメインで、自分たちは15分くらい映ったらいいなと思ってたんですけど、相方は「たむたむさんが8曲くらいで、うちがいい時間に来るかも」と読んでいて、本当にそうなったので、「これは話題になるのか!?」って盛り上がってました。
――そのOAで初めて、千鳥さんとかまいたちさんの反応を見るわけですよね。
EMILY：怖かったですけど、めちゃくちゃうれしかったですね。もう信じられるのは芸人さんだけだなって思いました。
KAWAGUCHI：本当に「自分たちのことをすごく分かってくれてる!」と思いました。初見なのに「かっこいい声や」「この2人の曲が聴きたい」と言ってくれて、僕らは千鳥軍だったんですけど、いつのまにかかまいたちさんも応援してくれて。
EMILY：名前も何回も呼んでくれて、うちらが一番分かってもらいたいところを全部言語化してる大正解のコメントで、結構泣きそうになりましたね。
KAWAGUCHI：あれで視聴者の方も「どんな曲をやってるんだろう?」って調べてくださったと思います。ちゃんとミュージシャンとして扱っていただけているのをすごく感じました。
『千鳥の鬼レンチャン』11月9日は、元サッカー日本代表と芸人が激突する「サッカーW杯戦士軍VS芸人軍」と、元WBC日本代表選手がメジャーリーガーの魔球に挑む「元WBC日本代表出塁サバイバル」の新企画2本立てで放送(C)フジテレビ
○大っ嫌いな路上ライブ回避に歓喜
――OA後の反響はいかがでしたか?
KAWAGUCHI：これまで何回かテレビに出させてもらいましたが、SNSのフォロワーはトップレベルで増えました。YouTubeは1万人、SNSも5,000人以上で、ほかも合わせて全部で3万人くらい増えましたね。
EMILY：11月2日にワンマンライブがあったんですが、あっという間に即完しちゃって。
KAWAGUCHI：正直、テレビで見て初めて知った人がいいなと思ってSNSをフォローするっていうのはあると思うんですけど、チケットを買うまではなかなかいかないだろうと思ってたんで、びっくりしました。
EMILY：反響を見て、チケット手売りしようと思って、放送の次の日に路上ライブをやろうと考えてたんですよ。でも、すぐ売り切れちゃったんで、それがうれしかったですね。正直、路上ライブやりたいわけじゃないんで。
――普段から路上ライブをやってるわけじゃないんですね。
KAWAGUCHI：やってないですね。チケットを売るために、無理してやるんですよ。
EMILY：路上は大っ嫌いです。迷惑行為なんで、いい年して警察と鬼ごっこもしたくないし、誰も止まって聴いてくれないんだから。
KAWAGUCHI：だから放送後に一番喜んだのは、それですね。「やったー! 路上ライブやらなくていいー! 最高!」って(笑)
――収録中にEMILYさんが「今夜で変わるんじゃないかって心底思ってる」とおっしゃっていましたが、実感としてはいかがですか?
KAWAGUCHI：一晩で劇的に変わった、というのは正直ないです。
EMILY：一夜で変わるというのは、本当にむずい。
KAWAGUCHI：これまでやってきて、何度も「これで行けるぞ!」と思ってダメだったというのを繰り返してるんで。
――いわゆる“鬼レンチャン・ドリーム”は、挑戦し続けることで物語になっていきますからね。
●なでしこジャパンを目指すサッカー少女からボーカルに
――改めて、おふたりはどうやって出会ったのですか?
KAWAGUCHI：出会ったのは 2006年で、EMILYが中学生、僕は大学生でした。EMILYは本格的にサッカーをやっていて、僕の友達が知り合いだったんですよ。その友達がバンドをやりたいって言い出して、「EMILYはハーフで面(ツラ)がいいからボーカルやれ」って言って、僕も元々バンドをやりたかったので一緒にやることになったんです。最初は5人のバンドで、月に1回ライブをやるかやらないかって感じで、遊びの延長でやってました。
EMILY：私はどっかで、偉い人がライブ見に来て「君たちいいね。デビューしちゃう?」みたいな流れがこの世にはあるんじゃないかと思ってて、『NANA』とか『BECK』みたいなイメージだったんですけど、全然そんなことなくて。
KAWAGUCHI：5人のときは今と全然違ってロックバンドだったんですけど、全員素人なんでEMILYに合うキーも分かんなくて、無理やり歌わせて喉を壊したりしてましたね。
EMILY：めっちゃキー低くて、ウウウウ〜って歌ってました。
KAWAGUCHI：EMILYの歌のスキルもめっちゃ低くてド下手だったんですよ。
EMILY：蚊の鳴くような声で歌ってました。1回ライブハウスの店長に「君たちさあ、歌下手だね〜」って言われて、そっからレッスンにも行きましたね。
――サッカーをやっていて、急に「ボーカルやれ」と言われた時は、すぐ乗り気になったのですか?
EMILY：実はなでしこジャパンを目指すくらい頑張ってたんですよ。小学生で東京都代表のキーパーになって、中学はクラブチームでキャプテンをやって都大会2連覇したんですけど、高校に進むときに「もう自分のサッカー人生はここまでだな」と思ってたタイミングだったんです。音楽なんてやったことなかったけど、「まあやってみっかあ」って始めたので、何も考えてなかったんです。
――それでバンドをやってみたら、ハマったという感じですか?
EMILY：ハマるまでには結構時間かかりましたね。最初は「バンドってギターもドラムもうるさくて自分の声聴こえないじゃん」って結構ストレスでしたから。「カッコよくやれ」とか「決めを作れ」とか、求められることも多くて「めんどくせぇなあ」って思ってました。
――そこから変わるきっかけは何だったのですか?
EMILY：KAWAGUCHIとだけはストレスなく音楽ができたんですよ。バンドの求めるレベルに全然追いつかないんで、バンドの練習に入るための練習をKAWAGUCHIに「怒られたくないんだよね」って言って公園でやってもらったりしてるうちに、ある日「私もう抜ける」って言ったら、KAWAGUCHIが「EMILYが抜けるなら俺も抜けるわ」って言って、じゃあ2人でやるかってなったんです。
――そしてHONEBONE誕生になるわけですね。この名前の由来は何ですか?
KAWAGUCHI：深夜のノリです。ほろ酔いで散歩してたら、チキンの骨が落ちてたんですよ。その頃、「鳥バード」とか「山マウンテン」みたいな日本語と英語をくっつける言葉にハマってたので、それを見て「骨ボーン」って言ったら…
EMILY：私は大爆笑しちゃって、「それバンド名にしたら売れるわ!」って言って決まったんです。それから10年経ってもまだ売れてないですけど(笑)
○「自分なんか存在していいのか」過去のいじめ体験を歌に
――2人になって、すぐフォークソングのスタイルに?
KAWAGUCHI：そこに至るまで結構紆余曲折ありましたけど、アコースティックギターと歌っていうのがうちらには合ってるんじゃないかってたどり着いた感じですね。
――『鬼レンチャン』ではEMILYさんが過去の怨念に激しく感情をぶつけていたので、てっきりロック系だと思っていたんです。
EMILY：母親がアメリカ人で父親が栃木なんですけど、自分の中に欧米の音楽的なノリが全くなくて、むしろ盆踊りで育ってきたんですよ。だから、シンプルな音楽にたどり着いたって感じですね。
――憧れのアーティストの方は、どなたになるのですか?
EMILY：竹原ピストルさんです。ツーマンライブで2回ご一緒して、プライベートでも仲良くさせていただいています。本当にお世話になってるんで、対等にやり合うなんて一生かかっても無理だと思うんですけど、やっぱり竹原さんみたいになりたいですね。
――楽曲はどのように作っているのですか?
KAWAGUCHI：2人でそれぞれ持ち寄る「曲提出会」をやるんです。その中で採用になったのを2人で揉んで、例えば1番をEMILY、2番を僕が書くみたいな感じで作り上げていく感じです。どっちが曲を作る、歌詞を作るって決まってるわけでもなくて。
――『鬼レンチャン』で、EMILYさんが恨みつらみを書き留めた「怨念日記」が紹介されていましたが、そこから歌詞になることもあるのですか?
EMILY：そうですね。私の歌詞は実体験ばかりです。
――いじめの体験を歌った「するめいか」という曲もありますが、それもEMILYさんの実体験なんですね。
EMILY：中学の時に結構ごっつりいじめられて、そこでネガティブな性格になったんだと思います。小学生の時はガキ大将的な感じだったんですけど、女の子たちから精神的にくる陰湿ないじめに遭って、「自分なんか存在していいのか」って思うようになって、性格がかなりひん曲がったんですよ。『上田と女が吠える夜』(日本テレビ)にも、「他人の言動が気になる繊細すぎる女」という回で出たんです。
KAWAGUCHI：僕と出会ったときには、もう暗い人間になってましたね。
――サッカーで活躍されていたというのに、意外です。
EMILY：クラブチームだったんで、学校ではうまくいかなくても、そこでは居場所があって救われてましたね。勝負に勝てば認められる世界だったんで。
●品川祐、しずる村上、三四郎小宮、かもめんたる…芸人たちに愛されて
11月2日のワンマンライブ 撮影：浅香郁絵
――Wikipediaでは「EMILYの笑いに溢れたMCとKAWAGUCHIの“顔ギター”と言われる激しいパフォーマンスで“ギター漫談”と称され、“ネガティブなのにスカッとする”という声が生まれている」という記述がありました。ライブのMCは結構がっつりやられるほうですか?
KAWAGUCHI：そうですね。以前は自分たちでもそれを誇りにしてたくらいで、MCと曲で6：4くらいの割合でやってました。
――さだまさしさんレベルの(笑)
KAWAGUCHI：まさにそうです(笑)
EMILY：綾小路きみまろさんを手本にしてたんです。
KAWAGUCHI：きみまろさんが『情熱大陸』で、アドリブに聞こえるのも全部一字一句セリフを書いて覚えてると言っていたので、「うちらもそうしなきゃダメだ!」ってなって、MCのセリフを全部書いてやってたんです。そしたら、ご縁で笑福亭鶴瓶さんの前でやらせてもらった時に「お前ら、もう台本通りじゃなくてもええで」と言ってくれて。
EMILY：「その日のお客さんの顔見てしゃべりや」って言ってくれて、そこからは師匠の言葉通りに台本に縛られずにやるようになりました。
KAWAGUCHI：そしたらMCが無駄に長くなることもなくなって、今はMCと曲で4：6くらいになりました。
EMILY：いつも音楽活動で悩んだ時の相談は、結構芸人さんに話を聞いてもらうことが多いんです。監督した映画で主演させてもらった品川祐さん(品川庄司)には、「今日ライブでごっつりすべっちゃいました。そういう時ってどうしてます?」って聞いたら「その日のお前はもう死んだことにして切り替えるしかねぇだろ」って言ってくれたり。しずるの村上(純)さんとか、三四郎の小宮(浩信)さんとか、かもめんたるさんとかにも話を聞いてもらってます。
――どうやって芸人さんとつながっていったのですか?
EMILY：かもめんたるさんのめちゃめちゃファンで、もう10年くらい前なんですけど、出待ちして「舞台音楽やらせてください!」って突撃してからのご縁です。そこから、槙尾(ユウスケ)さんが飲みに誘ってくれると小宮さんがいて、どんどんつながっていった感じですね。そうやってお付き合いしてくれる方々はすごいですけど、自分たちはちっぽけな存在だというのを毎回思わされてます。
――今回の『鬼レンチャン』の出演は、皆さん喜んでくれたのではないでしょうか。
EMILY：そうですね。皆さん見てくれてて、結構熱いLINEをもらいました。小宮さんは普段メールではあまり感情を出されないんですが、今回に関しては「感動した。飲みましょう」ってメッセージを送ってくれました。
撮影：浅香郁絵
○営業先の会長ブチギレで騒然「なんて下品なヤツらなんだ!」
――『鬼レンチャン』では、普通のアーティストからはなかなか聞かないエピソードがどんどん飛び出していましたが、「間違えたら消される場所」でライブしたというのがありましたよね。
KAWAGUCHI：営業で地方のお祭りに出させてもらった時に、演奏の前に必ず「○○会長、本日はありがとうございます」って挨拶して、仕切ってる人の名前を絶対間違えちゃいけないっていうのがあったんです。
EMILY：その後に歌うってめっちゃやりづらくて。しかも終わった後の飲み会に誘われたんですけど、「ちょっと予定が…」って断ったら、「お前ら音楽業界から消してやる」って言われて。
――そんな力が…。売ったCDを目の前でばらまかれたという話もありました。
EMILY：物販スペースを用意されてCDを売ってたら、怖そうなおっさんに「ごちゃごちゃ面倒くさいから、もう全部買ったるわ!」って持っていかれて、その買ったCDを目の前で的屋のギャルとかに配り始めたんです。もう怖くなって、「カラスよけにでもしてください」って言って、走って逃げました。
KAWAGUCHI：それは本当に怖かったんで、暗闇に紛れてこっそり出たら、「あいつらどこ行った? 打ち上げ出るんやろー」って探されて。
――やっぱり飲み会がセットなんですね。事務所に所属せずフリーでやってるから、知らず知らずのうちにそういう営業に足を踏み入れてしまうのでしょうか。
EMILY：そうですね。見極めが難しいんですよ。でも経験を重ねて、だんだん学んできました。
――ミュージシャンで「営業」というのは、なかなか聞かないワードですよね。
EMILY：だから芸人さんと仲良くさせてもらえてるんだと思います。うちらの前の出番が芸人さんで、「お疲れ様です」「お先でした」みたいなやり取りがありますから。
――アコースティックギターとボーカルだから、すぐセッティングができて営業向きなんですね。
EMILY：あとは企業の余興に呼ばれて怒られたこともあったね。網を差し出して「お金ください!」って叫びながらお金を回収するっていう曲のパフォーマンスがあって、呼んでくれた会社の人が「あれみんな喜ぶと思うんでやってください」って言うんで実際にやってみたら、会長のおじいちゃんが理解してなくて「なんて下品なヤツらなんだ!」ってブチギレて帰っちゃったこともありました。
KAWAGUCHI：その場が騒然としたよね。
――エピソードが尽きないですね…。そんな経験を、また「怨念ノート」に書き留めて。
EMILY：「全員ぶっ潰す」とか。もっと強い言葉で書いてますけどね(笑)
●週5の早朝トイレ清掃バイトは「いいことだらけ」
――そんな苦い経験をたくさんされて、番組でも「苦節20年」と紹介されていましたが、これまで諦めて辞めようと思ったことはあったのですか?
KAWAGUCHI：それがないんです(笑)。冷静に考えれば、辞め時は何度かあったはずなんですけどね。
――EMILYさんはネガティブだと言っていたので、意外です。
EMILY：ネガティブだけど、バカなんですよ(笑)。「うちら状況あんま良くないけど、まあどっかで打開するっしょ!」って思うんです。
――EMILYさんのお父さんは、音楽活動に反対されているんですよね。
EMILY：最初は応援してくれてたんです。KAWAGUCHIが早稲田出てるんで、「早稲田行ってるやつとだったら、バンドやっていいよ」と言われて、NHKでちょっと番組をやらせてもらった時は、本当に喜んでくれました。でも、コロナの影響もあって終わっちゃって、そこで「もう違う道に行ったほうがいいんじゃないか」って言われて。自分らより先に周りが折れだすんですよね。
――それでも続ける原動力は何でしょうか?
KAWAGUCHI：満足してないっていうのが一番大きいと思います。全然まだまだやり切ってない。1回も満足したことないんで。
EMILY：「いい思いしてぇ」っていう思いでやってるんです。若さを売りにしてるわけでもないし、歌詞も年を重ねていけば出る味もあるだろうし、そういう意味ではそんなに焦りとかはないんです。
――EMILYさんは週5でアルバイトもしてるんですよね。
EMILY：トイレ清掃のバイトなんですけど、この仕事が大好きなんです。まず絡まれたくないんで接客が嫌いなんですよ。「日本語しゃべれんの?」とか言われたくないんで、極力人と関わらない仕事にしようと思って。あと、バンドマンって良く言えばフリーなんですけど、毎日規則正しい生活をしないとグチャグチャになっちゃうと思うんです。だから、夜10時半くらいに寝て、朝6時に起きて、トイレ清掃のバイトに行って1日が始まるっていう生活をしてます。バンドマンの中で一番規則正しいと思います。
KAWAGUCHI：10時くらいに終わるから、音楽活動には全く影響ないんですよ。
EMILY：むしろいいことだらけ。だから売れるようになっても、このバイトは辞めたくないんです。品川さんと朝まで飲んで、そのまま行くこともあるんですけど、「この後バイトに行くEMILYが俺は好きだ」って言ってました。
――寝落ちして、便器に頭突っ込むとかないんですか?
EMILY：ありますよ。便器にそのまま入っていきそうになって「うわっ!」って起きる時もありますけど、今は真面目な生活をしようと思って禁酒中なんで。令和のバンドマンです。
撮影：浅香郁絵
○コツコツ真面目に「独裁国家」を大きくしていきたい
――ファンの皆さんの支えも原動力ではないかと思うのですが、長年推してくれる顔見知りの方もいらっしゃるのでしょうか。
KAWAGUCHI：どんな地方のライブでも来てくれるコアなファンが6人くらいいます。
EMILY：住職とかいるもんな。
KAWAGUCHI：ファンにお寺の住職がいらっしゃって、そのお寺でやるライブに毎年呼んでくれるんです。本堂にHONEBONEの写真とか貼りまくってるんで、「これ大丈夫なんですか?」って心配になるくらい。
――コアファンの皆さんは、『鬼レンチャン』での活躍を喜んでいましたか?
EMILY：シャイな人が多いんで、そんなに「うわー!」みたいなのはなかったよね。
KAWAGUCHI：僕たちがファン向けにちょっと注意喚起したんですよ。「うちらまだ全然売れてないんだから、舞い上がらないでくれ。ファンが舞い上がってどうすんだ」って。
EMILY：それで気を引き締めたのかもしれないです。
――従順なファンの鑑ですね。
EMILY：「独裁国家」って言ってますからね。
――ファンネームはその国民的なものなんですか?
EMILY：「BONES(ボーンズ)」なんですけど、裏テーマが「独裁国家」なんです。みんなを調教して、EMILYに優しい国を作っていこうと思ってます。
――いろいろお話を聞かせていただき、ありがとうございました。最後に、今後の目標を教えてください。『鬼レンチャン』で注目を集めたところで、このつかんだチャンスを次につなげていくというところでしょうか。
EMILY：そうですね。一夜のドリームは見せてもらったんで、それ以上のことを期待するというのは正直なくて。これからもコツコツ真面目に、ブレずにやるしかないって感じですかね。
KAWAGUCHI：フェス全盛の時代ですけど、自分たちの音楽性はそこまでフェス向きじゃないので、独自の活動を頑張って、みんなが無視できないくらいに“国”が大きくなったら、いろんなものが付いてくるのかなと思うんです。
――でも、HONEBONE史上一番のチャンスですよね。
EMILY：はい。いろんな人に知ってもらったんで、オファーは欲しいですね。仕事ください!!
――音楽番組に出演するところも見てみたいです。
KAWAGUCHI：濱家(隆一、かまいたち)さんがMCをやってる『Venue101』(NHK)にも出たいですけど、『鬼レンチャン』の時の濱家さんがカッコよかったです。ほかの皆さんに「『Venue』出してやれよ」って振られても、OKしなかったじゃないですか。やっぱりそんなに簡単には出れないんだと思って、うちら的には結構熱い感じでした。
EMILY：燃えましたね。
KAWAGUCHI：濱家さんもちゃんとミュージシャンとして見てくれてたんだと思って、あれは逆にうれしかったです。
――『鬼レンチャン』の「サビだけカラオケ」には、また挑戦したいですか?
EMILY：う〜ん……出てみたいですね。かなりしんどいですけど(笑)
●EMILY(ボーカル／作詞／作曲)9月18日生まれ、東京・高円寺生まれ高円寺育ち。父が栃木県出身、母がアメリカ出身のハーフ。趣味はホラー映画鑑賞。歌唱力とトーク力が評価され、『THE カラオケ★バトル』『家、ついて行ってイイですか?』『二軒目どうする?』(いずれもテレビ東京)など、個人としてもテレビに出演し、10月19日放送の『千鳥の鬼レンチャン』(フジテレビ)の「サビだけカラオケ」で“9レンチャン”を達成。『家、ついて行ってイイですか?』を見た品川ヒロシ監督に映画『リスタート』で演技未経験ながら主演に抜てきされ、スクリーンデビューを果たした。
●KAWAGUCHI(ギター／作詞／作曲／編曲)3月5日生まれ、東京・高円寺生まれ高円寺育ち。趣味は韓国ドラマ鑑賞。HONEBONEの楽曲におけるアコースティックギターの他にも多様な楽器を演奏し楽曲制作を行う。J-WAVE『FRUIT MARKET』のジングル、品川ヒロシ監督映画『リスタート』の劇伴、パルコプロデュース『スルメが丘は花の匂い』舞台音楽なども手がける。
