シカとイノシシの肉を活用した犬用おやつ

岐阜県高山市のジビエ加工会社「飛騨高山舞地美恵」は、精肉段階で廃棄せざるを得ない部分を加工し、犬用おやつを販売している。規格外品になってしまったシカとイノシシの肉を活用したジャーキーやふりかけなど5種類。代表取締役の田中恵美さん（49）は「頂いた命を余すことなく消費したい」と話す。（共同通信＝黒崎寛子）

田中さんは、長年、高山市役所に勤務していた。農務課で約5年間、鳥獣被害防止を担当。森林率が9割を超える地域では、人間への危険性が確認される野生動物は狩猟対象となり、駆除される。最終的には山に穴を掘り、個体を埋めて処理する状況に衝撃を受けた。

「人間の都合で殺して山に埋めるだけ。命の循環って何だろう」。市役所を2023年度末に退職。動物たちの命を無駄にせず、食につなげようと24年4月にジビエ加工会社を立ち上げた。

田中さんの会社では、鮮度を重視する。復路で最長でも約1時間半で加工場に運び入れが可能なジビエのみを扱う。枝肉のまま数日間、熟成させ、うまみ成分のアミノ酸を増やす手間をかける。肉の細胞を壊さないよう丁寧に冷凍処理する。インスタグラムなどで注文を受け、市内の人気飲食店などに卸している。

わなにかかった動物は生きようと必死で、暴れることがある。捕獲後、体からあざが見つかることも珍しくない。血管が切れると肉に臭みが残り、可食部でも規格外品となる。田中さんは「食べられるのに、人間用には販売できない。もやもやした」として、犬用おやつの開発を思いついた。

ジャーキーは、犬が食べやすいように肉を薄く加工し、7時間ほど乾燥させる。パリパリとした食感で、小型犬でも楽しめる。現在は完全受注生産で、店頭や市内の道の駅などで販売する。価格は880円。田中さんは「高齢でかむ力が弱い犬でも楽しめる。ぜひ手に取ってみてほしい」と語った。