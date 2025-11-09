クリスマスムード全開ッッッ♡【flying tiger】食卓華やぐ「食器」をチェック

季節のイベントやホームパーティーを盛り上げるアイテムが豊富な【Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン）】。ハロウィーンが終わったのもつかの間、店内は早くもクリスマスムードに染まっています。そこで今回は、クリスマスを彩るキュートな「食器」に注目しました！

クリスマスパーティーにぴったり

両手を広げたスノーマンと赤いドットの組み合わせが可愛い「ボウル」。食卓に置くだけで、さりげなくクリスマスっぽさを演出できて、真横から見るとスノーマンの顔がちょこんと飛び出しているところが可愛いポイントです。ボウルの直径は14.5cm、高さは7.1cmと程よいサイズ感で、使い勝手もよさそう。

食器以外の使い方でも便利かも……！

スノーマンのボウルは、少し深さがあるので、食器としてだけでなく小物入れとして使っても便利かも。ネックレスやブレスレットなどのアクセサリーや鍵を置いて使えば、リビングや玄関でクリスマス感を演出できます。

存在感抜群なギフトボックス風

もみの木と雪の結晶を描いたギフトボックス風の「サービングプレート」。存在感抜群なクリスマスカラーの食器なので、ホームパーティーの食卓を彩るのにぴったりです。平たくてやや大きめのプレートは、お菓子を並べたりピンチョスなどのおつまみを盛り付けたりするのに活躍します。

ほかにもまだまだクリスマスデザイン多数

店頭には、今回紹介した食器以外にもマグやキャニスター、カトラリーなどクリスマスの食卓を彩るアイテムを販売中です。クリスマスらしい赤・白・緑を中心に、サンタクロースやジンジャーブレッドマンなどの特徴的なアイコンを組み合わせたデザインが多いため、クリスマス気分が高まるテーブルコーディネートに仕上がるはず。

選んでいる時間までワクワクする【flying tiger】の「食器」たち。どれもポップで華やかなデザインなので、クリスマスを演出するアイテムとして取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる