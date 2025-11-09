ランスMF中村敬斗が得点の起点に

フランス2部スタッド・ランスは現地時間11月7日にリーグ戦第14節でバスティアと対戦。

先制を許しながらも、3-1で逆転勝利を収めた。日本代表MF中村敬斗は得意のドリブル突破からのシュートで決定機を生み出し、決勝ゴールを演出した。

今季リーグ戦8試合で5得点2アシストを記録していていた中村は8試合連続のスタメン出場。この試合でも左ウイングとして起用され、キレのある動きを披露した。

1-1と同点で迎えた前半28分、中村はGKからのパントキックを受けて左サイドを抜け出した。中央へのカットインでDFを一人かわすと、さらに中へと切り込んでカバーに入ったDFもかわして右足を振り抜いた。シュートはGKの正面に飛んだが、キャッチはできずに弾かれたボールをFWハフィズ・ウマル・イブラヒムが押し込んだ。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでは「止められない、止まらない」とゴールハイライトを公開。「中村敬斗のドリブルはキレッキレ」「ドリブルキレキレだしいいクロスも上げてた」「代表戦でも期待しています」「さすがのドリブル」「見事でした」「2部の選手じゃない」「生態系おかしくなってる」「ほぼアシスト」といったコメントが寄せられていた。

スタッド・ランスは後半アディショナルタイム5分にダメ押しの3点目も追加して逆転勝利。2試合ぶりの今季6勝目（4分4敗）を手にし、暫定5位へと浮上している。（FOOTBALL ZONE編集部）