平野宏周“初めてのフライトスーツ着用”にファンツッコミ「ウルトラすげぇ既視感」「違和感仕事してくれ」 『ウルトラマンZ』でハルキ役
俳優の平野宏周が6日に防衛省・自衛隊のXに登場した。
【写真あり】平野宏周“初めてのフライトスーツ着用”にファンツッコミ「ウルトラすげぇ既視感」
5日に行われた『小松基地航空祭』で一日基地司令を務めた平野。防衛省の広報アドバイザーも務めている。「初めてのフライトスーツ着用」と公開された写真ではフライトスーツに身を包み、ピースサインを平野はしていた。
これにファンは反応。『ウルトラマンZ』で平野が演じた主人公のナツカワ ハルキが所属する対怪獣ロボット部隊「ストレイジ」の隊員服で見慣れており、「やたら似合ってる気がするんですよね」「妙に見慣れた姿ですね」「ウルトラすげぇ既視感」「違和感仕事してくれ」とポストしていた。
【写真あり】平野宏周“初めてのフライトスーツ着用”にファンツッコミ「ウルトラすげぇ既視感」
5日に行われた『小松基地航空祭』で一日基地司令を務めた平野。防衛省の広報アドバイザーも務めている。「初めてのフライトスーツ着用」と公開された写真ではフライトスーツに身を包み、ピースサインを平野はしていた。
これにファンは反応。『ウルトラマンZ』で平野が演じた主人公のナツカワ ハルキが所属する対怪獣ロボット部隊「ストレイジ」の隊員服で見慣れており、「やたら似合ってる気がするんですよね」「妙に見慣れた姿ですね」「ウルトラすげぇ既視感」「違和感仕事してくれ」とポストしていた。