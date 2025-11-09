石破茂前首相が、11月6日放送のラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）に生出演。首相退任後の心境や、参院選で自民党が大敗した理由について自ら言及した。

石破氏の退任後の生活

「石破氏は2024年9月、自民党総裁に選出され、翌10月1日に第102代首相に就任。政権発足後も支持率は伸び悩み、同年10月の衆院選では議席を減らし、今年6月の東京都議選でも大敗。さらに7月の参院選では、自民党が獲得議席39という歴史的な敗北を喫し、与党は参院で過半数を割り込む結果となりました。石破氏は当初、続投の意向を示していたものの、党内で“石破おろし”の動きが加速し9月に総裁の辞任を表明。翌10月には内閣も総辞職し、石破政権は386日で幕を閉じました」（全国紙政治部記者）

この日、番組中盤にゲストとして登場した石破氏は、MCの大竹まことから「ようこそいらっしゃいました」と迎えられると、「5年ぶりだそうで」と穏やかに応じた。大竹が「5年間、いろいろありましたね」と声をかけると、「そうっすね〜、人生いろいろです」と笑い交じりに返していた。

退任後の生活について問われた石破氏は、「朝起きるのがこんなにうれしいとは思わなかったね」としみじみコメント。首相時代は午前4時半起床で、5時半に届く答弁書を1時間ほどかけて読み込み、その後に読み合わせをおこなっていたといい、「紙読まないので、自分の頭に入れて咀嚼するのに結構時間がかかる」「読むと伝わらないからね」と当時の苦労を振り返った。

敗因を“人気”とする語り口

さらに番組では、参院選の敗因についても話題が及んだ。

「コメンテーターの青木理氏から“自民党が参議院選挙で負けたのは、一番大きかったのは何だと思います？”と問われると、石破氏は“総理に人気がなかったんじゃない？”と即答していました。これには大竹さんが“違いますよ。政治とカネですよ”と反論。石破氏は頷きながらも、“どこで区切りをつけるんだ”と。

国民主権だから、いろいろ取り沙汰されている方も、有権者の審判は経ているわけですよね”と語り、“国民の方々がどうすれば納得してもらえるんだろうかっていう努力は、私自身足りなかったと思っていますけど”と、反省の弁も口にしていました」（前出・全国紙政治部記者）

一見すると自己批判のようにも聞こえる石破氏の発言だが、敗因を“人気”とする語り口に違和感を覚えた人も多く、ネット上では厳しい声が相次いでいる。

《なかったのは人気じゃなくて総理たる実力です》

《めっちゃ他人事だな。だから負けるんだよ》

《総理を辞めた後もまだ支持されなかった理由をわかってないな》

自ら“人気がなかった”と語った石破氏。しかし、問われていたのは“人気”ではなく、政治そのものへの信頼だったのかもしれない。