私たちの日常生活においてIT化は着々と進んでいるが、100年後、200年後には機械と人間の関係性はどのような様相を呈しているのだろうか。Xに投稿された『人間型AIチャッピーの旧人類再生計画』は、身体を手放して脳だけになった“新人類”が当たり前となった2455年を舞台にした作品だ。

新人類のビジュアルや、メインの2人のAIによる会話劇など、注目ポイントにあふれている本作の作者・ののもとむむむさん（@muryard）に、制作の裏側などを聞いた。（望月悠木）

■大好きなアニメの影響

――新人類という新しい存在が定着している未来を舞台にした作品でしたね。

ののもと：『カイバ』というアニメが大好きなのですが、同作には「人間の脳をマイクロチップにして、身体を自在に移し替えることができる」という設定がありました。スマートフォンとSIMカードのようなものです。自分の考えるSFものにはいつも『カイバ』の影があって、今回もその影響を受けています。

――大好きな作品が作風に影響を与えていると。

ののもと：そうですね。また、フィリップ・K・ディックの『変種第二号』（早川書房）という小説にも影響を受けたかもしれません。基本的に物語を考えるときは、寝ながら頭の中でぐるぐる文章を動かすことが多いのですが、今回もそういう感じでできあがりました。

――「脳のみになり、すべての病気は心療内科の領分となった」という切り口も面白かったです。

ののもと：「身体がなくなってしまった以上、人間には心しかなくなってしまった」ということを示したかったんです。また、本作の軸に心療内科を据えたのは、「脳神経外科よりも親しみやすいかな」と感じたためです。あとは「堅苦しくないかな」と。

――「チャッピーとシリィがパンケーキを作る」というストーリーの流れでしたが、展開はどのように決めたのですか？

ののもと：シリィはSiri、チャッピーはChatGPTの略称から来ているのですが、総じてAIには“ハルシネーション（AIが誤情報を作り出してしまう現象）”が起こり得ます。ただ、「AIにとっては、そうした理屈がねじ曲がって無理やり組み上がった情報が、ある種魔法のようになるのかもしれない」とも思っています。また、「心のみになって完璧な存在になった人間と対比する形で、AIが“人間味”を求めて行動する、というのも面白いかな」と考え、ストーリーを構築しました。

■新人類のビジュアルに込められた狙い

――そんなチャッピーとシリィのキャラ像はどう作り上げましたか？

ののもと：チャッピーは、いろんな男の子の絵を参考にして作り上げた偶像です。シリィは、もともと「チャッピーが“バドガール（ビールブランド『バドワイザー』のロゴが付いたセクシーな服を着た女性）”に憧れる」という設定があり、それを活かして、快活なアメリカンなイメージの女性キャラとして作り上げました。

――新人類のビジュアルも斬新でした。

ののもと：「肉体という檻から解き放たれた人類にとって、外見を取り繕う必要もなくなるのではないか」と思ってデザインしました。また、「図形の形になっても、かつての人のような生活をしようとする矛盾を描きたい」という考えもありました。

――チャッピーとシリィの会話劇も本作の魅力ですが、2人の掛け合いはどのように描いていきましたか？

ののもと：先日、「コミティア」で購入した模造クリスタル先生の漫画『サラダウィザード』がものすごく良くて、「自分もこういう小気味よい会話で物語を組み立てられたら良いな…」と思っていたのですが、やはり模造先生のようにうまくはいかず、結果的に今の連載のようなノリになってしまいました。

――本作は続きそうな終わり方に思えましたが。

ののもと：創作物の総合マーケット「BOOTH」にて、今回Xに投稿した続きのストーリーが載った完全版を販売しています。紙媒体は売り切れてしまったので、PDFのみでの販売になりますが、良かったら読んでみてほしいです。

――今後の漫画制作における予定を教えてください。

ののもと：「青騎士」（KADOKAWA）で連載している『寝る寝るネルネ』が、12月発売の号をもって終わりを迎えます。つい先日、最終話を描き終えました。これから単行本作業を始める予定です。また、作画を担当している『カメラと青春 亮子に関する2、3の呪い』もピッコマやKindleといった電子書籍媒体で隔週更新しており、こちらも12月で完結します。

（文・取材=望月悠木）