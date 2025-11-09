歌手の西野カナが、ディズニークルーズ旅行の際のショットを多数披露し、ファンから歓喜の声が殺到している。

西野は９日までに、自身のインスタグラムに「寒くなって南国が恋しくなってきたな ディズニークルーズでカリブの島々に行った時の写真のせるね」とつづり、船のデッキから見える美しい入江に停泊するヨットと、自身の「アクスタ」（アクリルスタンド）を並べて撮影したショットや、船内レストランの豪華な装飾、麦わら帽子と鮮やかな赤のロングワンピース姿で海辺に佇む後ろ姿など多数のショットを公開した。「船の中のレストランの装飾とか、本当に細かいところまで再現されてて感動したよ 夢のようやったなぁ」と振り返り、「アクスタと景色一緒に写すのめっちゃ難しかったんやけど」と、撮影に苦戦したことを明かした。

この投稿にファンからは「自分のアクスタで写真撮ってるの可愛い〜！！！」「赤のワンピめちゃ素敵」「海と赤ドレスのカナやん後ろ姿だけでも美しすぎる〜〜」「自分のアクスタ撮ってるカナやん愛おしすぎる」などの声が寄せられている。