SFの巨匠・星新一の父が人生を捧げた「モルヒネ国産化」…現代にも通じる成功の真髄とは？

「ショートショートの神様」は

財閥の御曹司

星新一（ほし・しんいち 1926〜1997年）東京生まれ。本名・星親一。東京大学農学部卒。代表作は『ボッコちゃん』『悪魔のいる天国』『未来いそっぷ』など。「ショートショートの神様」と称される掌編小説の名手。父は「東洋一の製薬会社」といわれた星製薬の創業者・星一。昭和26（1951）年、父の急逝により東大大学院を中退して、星製薬の取締役社長となる。会社を譲ったのち、執筆活動をスタート。短編小説『セキストラ』を同人誌に発表したところ探偵小説作家・大下宇陀児の目にとまり、江戸川乱歩編集の商業誌『宝石』に転載されデビュー。新進気鋭のSF作家として話題になる。生涯執筆したショートショートは、1001編を超す。平成9（1997）年に口腔がんの手術で併発した間質性肺炎により71歳で死去。

SFの巨匠、父親は「東洋一の製薬王」と呼ばれた実業家

日本の医療を変えた挑戦

かつて「東洋一の製薬会社」と評された会社がありました。作家・星新一の父親・星一が、明治39（1906）年に設立した星製薬所（現・星製薬）です。

明治時代の日本では、外科手術で医療用の麻薬性鎮痛剤「モルヒネ」が使われていました。当時、モルヒネは輸入品を使っていましたが、それを日本で初めて国産化したのが星製薬所だったのです。

製薬に留まらない先見の明

創作の源泉、父という存在

星一は明治から大正にかけて多大な功績を残した実業家で、「星薬科大学」の創設者でもあります。政治家・著名人との交流があったことでも知られており、旧1000円札の顔である医学者・野口英世とも付き合いがあったそうです。

新一は、そんな父親のことを伝記『明治・父・アメリカ』（新潮文庫）にまとめています。それだけ父親の存在が、作家・星新一にとって、大きな意味を持っていたということが推測できます。

福島の村から、世界へ

運命を変えた一冊の本

福島県の村会議員の家に生まれた星一は、苦学して上京し、夜間の商業学校で勉強します。

明治20年代当時は、西洋の文化が活発に入ってきていたころでもあり、「天は自ら助くる者を助く」で知られるイギリスの作家サミュエル・スマイルズの書いた『自助論』に影響された一は、低い身分の生まれでも自分の運命は自らの行動で切り拓けると、渡米を決意しました。

20歳、希望と挑戦の大地アメリカへ

誠実さが人種の壁を溶かした

20歳という若さで米サンフランシスコにわたり、アメリカ人の中流家庭に住み込みで働きながら学費を蓄え、昼間は学校に通って必死に勉強します。

当時は黄色人種に対する差別もありましたが、熱心に働いたこともあり、住み込みで働いていた家族に「立派な青年だ」と認められ、なんと学費まで出してもらいました。

努力の結晶、名門コロンビア大学への道

学生起業家、ウォール街に立つ

そして、22歳でニューヨークのコロンビア大学に入るのですから、かなりの努力家です。

このように高い志を持ち、なおかつ勤勉だった一は、コロンビア大学在学中に、ニューヨーク・ウォール街のほど近くで新聞社を興し、近郊の日本人向けに日米情報紙『ジャパン・アンド・アメリカ』を創刊します。27歳のときのことです。

天才・野口英世との邂逅

「東洋の製薬王」伝説の幕開け

その過程で、アメリカに留学中だった野口英世とも交流が生まれました。明治38（1905）年、一は新聞事業を譲渡し、所持金400円とともに日本に帰国。その翌年に「星製薬所」を創設し、前述のとおりモルヒネの国産化で莫大な利益を得ました。

大正10（1921）年には、製薬会社として東洋一と言われる規模となり、一は「東洋の製薬王」と言われるほどの存在にのし上がったのです。

作家・星新一は、そんな偉大な父のもとに生まれ、その背中を見ながら育ちました。

