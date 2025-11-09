8日に音楽プロダクション「BMSG」が男性7人組ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」からの脱退を発表した、RYOKIこと三山凌輝（26）が9日、自身のXを更新。脱退発表までの経緯について説明した。

本人も自身のインスタグラムのストーリーズでグループ脱退を報告していたRYOKIは「発表の仕方について」と自身のXを更新。今回の脱退発表について「諸々過去の経緯については今は触れませんが、今回の件に関しては、事務所と綿密に状況やタイミング、内容、報告の仕方についてオープンに話し合ったはずでした」と明かした。

事務所と綿密に話し合い「双方に悪意のある拡散や誹謗中傷を避けるため、事務所はホームページに情報を掲載し、こちらはSNSにストーリー形式で投稿することとなりました。私たち双方にとって最善の方法を選んだ結果です。この件について質疑応答も行いました」とした。

だが、「その上で他のメンバーが謝罪動画を公開することについても、直前に知りました」とし「そのため、当方は予定通りのままの発表形式で報告させて頂きました。ご理解頂けると幸いです」と説明した。