【&nd by rom&nd × ウチカフェスイーツ】どら焼きみたいに可愛い♡マルチコスメが登場

「ローソン」と人気韓国コスメブランド「&nd by rom&nd（アンドバイロムアンド）」が、ローソンのスイーツブランド「ウチカフェスイーツ」と夢のコラボ♡ 2025年11月4日(火)より、どら焼きをモチーフにしたマルチコスメ「どら焼きリップ&チーク」全2種と「どら焼きマルチコレクター」1種が全国のローソン店舗で数量限定発売されます。スイーツみたいに可愛く、メイクも気分も甘く彩る新作アイテムです♪

ウチカフェスイーツを形に♡見た目も可愛い“どら焼きコスメ”

「&nd by rom&nd（アンドバイロムアンド）」は、ローソンとの共同開発ブランドとして誕生。

今回は「ウチカフェスイーツ」の人気スイーツ“どらもっち”からインスピレーションを受けた、遊び心たっぷりのコスメが登場しました。

まるで本物のどら焼きのようなビジュアルで、容器の中にはクリームやあんこを再現したテクスチャーが♡ 見た目のキュートさだけでなく、ハイライト・チーク・リップとして使えるマルチ機能が魅力です。

忙しい朝のメイクも、これひとつでスイートに仕上がります。

コラボならではの3WAYマルチコスメ

今回登場するのは「どら焼きリップ&チーク」全2種と、「どら焼きマルチコレクター」1種。

01「あんこブラウン」、02「スイートいちご」はハイライト・チーク・リップの3WAY仕様。03「クリーミー抹茶」はハイライター・コンシーラー・リップとして使える優れものです。

どれもムースのような軽やかな質感で、肌になじみながら自然なツヤ感を演出してくれます。数量限定30,000個とレアなアイテムなので、見つけたら即チェックが正解！

【どら焼きリップ&チーク】



価格：1,100円(税込)

内容量：10g

カラー：01 あんこブラウン／02 スイートいちご

【どら焼きマルチコレクター】



価格：1,100円(税込)

内容量：10g

カラー：03 クリーミー抹茶

※ナチュラルローソン、ローソンストア100を除く

※総数各30,000個

※肌の色ムラや赤みなどを「補正・整える」ためのカラーのこと

※うるおいを与えることによる肌印象のこと

甘くて可愛い♡日常に“ちょっとした幸せ”を

まるでスイーツのような見た目に、思わず笑顔がこぼれる「どら焼きコスメ」。メイク時間を楽しくしてくれるだけでなく、持ち歩くだけでも気分が上がるアイテムです♡

「ウチカフェスイーツ」と「&nd by rom&nd」が提案する“日常の中の小さな幸せ”を、この秋のメイクにも取り入れてみて。