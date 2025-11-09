青森県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキング！ 2位「弘前市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、青森県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「商業や観光の街として賑わっているのでお金持ちも多そう。城下町だと特に古い名家があるはず」（40代男性／東京都）、「経営者が多く住んでいるイメージがあります」（30代女性／東京都）、「歴史ある城下町で、伝統的に裕福な家計や地主の子孫が住んでいる地域があり、桜祭りなど観光地として有名なエリアで、景観の良い住宅街が人気となっております」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「青森県の中でも都会的で一番お金持ちが多そう」（60代女性／北海道）、「県庁所在地で県内の政治・経済の中心地。物価も周辺の市より高いと思うので、そこに住めるならお金持ちと思うので」（60代女性／東京都）、「県内では交通の便や買い物などに便利そうでお金持ちの人が多そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：弘前市／55票青森県西部に位置する弘前市は、津軽地方の中心都市の一つです。特に弘前城を中心とした城下町の歴史と文化が色濃く残り、春には美しい桜で知られる弘前公園が有名。また、洋風建築が多く残る街並みも特徴的で、レトロな雰囲気が漂います。文化的な施設や大学もあり、教育・文化面でも重要な役割を果たしている都市です。
回答者からは「商業や観光の街として賑わっているのでお金持ちも多そう。城下町だと特に古い名家があるはず」（40代男性／東京都）、「経営者が多く住んでいるイメージがあります」（30代女性／東京都）、「歴史ある城下町で、伝統的に裕福な家計や地主の子孫が住んでいる地域があり、桜祭りなど観光地として有名なエリアで、景観の良い住宅街が人気となっております」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
1位：青森市／131票青森県の県庁所在地である青森市は、津軽海峡に面した陸奥湾沿いの主要都市です。青森県の行政や経済の中心であり、北海道との交通の要衝としても機能しています。ねぶた祭りが特に有名で、夏には多くの観光客で賑わいます。また、新鮮な魚介類や、雪深い地域特有の文化・食が魅力。新幹線やフェリーの発着地として、広域からのアクセスが良い点も特徴です。
回答者からは「青森県の中でも都会的で一番お金持ちが多そう」（60代女性／北海道）、「県庁所在地で県内の政治・経済の中心地。物価も周辺の市より高いと思うので、そこに住めるならお金持ちと思うので」（60代女性／東京都）、「県内では交通の便や買い物などに便利そうでお金持ちの人が多そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)