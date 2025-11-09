◆明治安田J1リーグ第36節 東京V0―0福岡（8日、福岡・味の素スタジアム）

アビスパ福岡はGK小畑裕馬（24）が好セーブを連発し、4試合連続のクリーンシートを達成した。

前半キックオフ直後、いきなり東京Vのスローインからピンチを招き、ペナルティーエリア内の左からシュートを打たれたが、冷静にはじいてしのいだ。その後もピンチを招きながらもDFラインと連係して粘り強く守り抜く。後半39分ごろには、味方が守備をはがされて自陣への侵入を許し、最後はペナルティーエリア内で強烈なシュートを浴びたが、横っ跳びの好セーブで防いだ。12本のシュートを許しながらも得点は与えず、アウェーで貴重な勝ち点1を拾った。ただ、さらに上を見据えるからこそ、「シーズンを通してこういう試合は絶対にある。そういう中で勝ち点を落とさなかったことはポジティブですけど、僕らの中では納得している人は誰もいない」と評価は辛口だった。

J2仙台から今季、アビスパに加入し、GK陣で最多の18試合に出場している。現在は5試合連続で出場し、4試合連続で無失点と結果も残している。好調の要因について「本来のアビスパの良いものを引き継いだ部分がある。僕だけの結果ではなく、フィールドプレーヤーがしっかり守ってくれている」と、謙虚に分析する。

小畑は足元の技術の高さを生かした攻撃参加を持ち味とする一方、村上昌謙、永石拓海、菅沼一晃と、昨季から在籍する他のGK3人はシュートストップに優れており、堅守のチームを支えてきた。それだけに、「他の選手のストロングを見ながらやってきた」と、地道な練習に励んできた。そんな小畑に対して、塚本秀樹GKコーチは「少しずつJ1のスピード感とかに慣れてきて、自分の良さを出せるようになって、安定してきたのかな」と成長を認める。

次戦は30日、G大阪とのホーム最終戦となる。

「前節、ホームで勝ちを届けられたことがすごくうれしかった。サポーターの方も勝ちを望んでいる。しっかり勝って一緒に喜びたい」

大きく飛躍した1年間の集大成として、ベススタに勝利を呼び込む。