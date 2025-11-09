奇抜なキャラクターに色彩豊かな作品。



この絵を描いたのは、発達障害のある中学３年生の少年です。



絵を通して人々に感動や元気を与えたいと活動する１４歳に密着しました。

アーティスト・ＨＩＲＯＴＯさん「絵を描くことが楽しみ」発達障害ある中学３年生

札幌市内のカフェです。



入口にはなにやら楽しそうなポスターがー



店に入って目に飛び込んでくるのは…





カラフルでユニークなキャラクターの絵です。

大小合わせて２０の作品が展示されています。



（客）「すごいですよね」



（客）「楽しさが出ている」



見た人の心を動かす、そんな絵を描くのは「ＨＩＲＯＴＯ」さん。



どんな人なのでしょうか、自宅を訪ねてみました。

アーティスト名「ＨＩＲＯＴＯ」。



本名・春日井紘斗さん、中学３年生の１４歳です。



（長野記者）「うしろにあるの、すべて紘斗さんの絵ですね」



（春日井紘斗さん）「うん、そうだよ」



（長野記者）「素敵」



（春日井紘斗さん）「ありがとう」

札幌で母と兄の３人で暮らす紘斗さん。



生まれつき自閉スペクトラム症や注意欠如多動症といった発達障害があります。



日課は絵を描くこと。

（春日井紘斗さん）「こんな感じです」



代表作の「シェリーカールにゃんこ」です。



（春日井紘斗さん）「猫の石像のゾンビという設定がある」



紘斗さんの作品には、どれも設定や物語があることが特徴です。

例えば、シェリーカールにゃんこの好物は「バラ」で、一緒に描かれています。



（春日井紘斗さん）「とりあえず絵を描くことが楽しみという感じ。描く工程や考えることが楽しい」

どんな作品も下描きなし！個展をひらく実力も

２０１０年１１月２日生まれ。



物心つくころから絵を描くことに夢中になり、８歳の時にはアクリル絵の具を使って、自分の身長を超えるような大きな絵にも挑戦してきました。



驚かされるのは、どんな作品も下描きをしないこと。



頭の中に浮かんだイメージをそのままペンで表現します。

これまで仕上げた作品は４５点、考案したキャラクターは２０００点以上あります。



その積み重ねもあって、紘斗さんは２０２４年、初めて個展を開きました。



実力も折り紙付きです。

２０２４年、北海道のコンクールに出した『ホネクター』は、優秀作品に選ばれました。



（春日井紘斗さん）「どんどんみんなに知ってもらうのはうれしいこと。絵を描くことは楽しむものだが、人に見てもらうもの。誰かに見せるために絵を描いているようなもの」

紘斗さんの活動を支えるのは、母の輝美さんです。



（母・輝美さん）「調子がいいと（新しいキャラクターを）１０種類くらい描くので、そのたびに内容の説明を聞く」



（春日井紘斗さん）「見てもらわなきゃわからないから、人に。一番近いのがお母さんだからね」

紘斗さんの絵は、輝美さんにとってコミュニケーションに欠かせないものだといます。



（春日井紘斗さん）「明るい色でいこう、オレンジ」



（母・輝美さん）「紘斗の心の健康度とかを見るバロメーターでもあるんですよね。怖い絵が続くと、ちょっと何かあったかなとかも思うし」

支える母の複雑な思い「本当に大変なこともいっぱい」

絵に熱中する紘斗さんですが、実は中学校に通うことができていません。



“人前で失敗したくない”という思いが強いからです。



今は支援学校の受験を控えているため、テストを受ける練習をしています。



（春日井紘斗さん）「冬…よし、いったんここでやめたいんだけど」



（母・輝美さん）「もうちょっとやってみよう」

やりたくないことには集中力が続きません。



（春日井紘斗さん）「おしまい、絶対おしまい」



ちょっと不機嫌になって、自分の部屋に戻ってしまいました。



ときおり感情が抑えきれなくなることも発達障害の特性です。

（母・輝美さん）「椅子の足が刺さったんだと思います」



その特性を理解しているとはいえ、無理強いもできず、母の思いは複雑です。



（母・輝美さん）「本当に大変なこともいっぱいあります。うちだけじゃないと思うんですけど、子育ての中でも大変な数は多いのかなと」

天気が良いときは、よく２人で公園に出かけます。



（春日井紘斗さん）「真上に黄色いのが…」



探していたのは、キノコです。

紘斗さんにとってキノコは大好きな題材で、作品の中にいくつも描かれています。



自分のペースで絵を描き続ける紘斗さんには、ある「宝物」があります。

（母・輝美さん）「我が家の宝物です。紘斗の絵を見てくれた実際の感想がいっぱいありまして」



（感想）「見ているだけで気持ちが明るく前向きになれます」



（感想）「言葉を使わなくても絵で人を感動させてくれる、とてもすてきな絵」



（母・輝美さん）「紘斗の絵を色んな人に見てほしいという原動力になる」

「きれいだと思ってほしい」少年画家の挑戦は続く

紘斗さんたちは展示会が開かれているカフェを訪れました。



そこでもイメージがわいてきたようです。



（春日井紘斗さん）「入れるアニメーションうまくいっていると思う」

店を訪れた人が紘斗さんの作品に目をとめました。



（客）「すてきな絵をありがとうございます。色がきれいだなと思って」



今回も宝物がたくさん入っていました。



（母・輝美さん）「結構入っているよ。ずっと絵を描くことを諦めていたけどあなたのおかげでまた描きたいと思いました、だって」



（春日井紘斗さん）「嬉しいよね」



（母・輝美さん）「嬉しいね。紘斗の絵がきっかけになってるんだよ。これからも頑張れるね」



（春日井紘斗さん）「ガンバロー」

描き上げたのは『カラフルホネクター』。



この作品を障害のある作家を対象にした国際賞に初めて応募します。



新たな１歩です。

（春日井紘斗さん）「きれいだと思ってほしい。変わった絵だとか、きれいだというイメージ」



元気を、そして感動を生みだす紘斗さんの作品。



少年画家の挑戦は始まったばかりです。