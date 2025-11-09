◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準決勝 浜松開誠館２―０磐田東（８日、草薙陸上競技場）

第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会準決勝が行われ、浜松開誠館と藤枝東がファイナルに進んだ。開誠館は後半４分にＤＦ水谷健斗（３年）がミドルシュートを決めて先制。さらに１点を加え、磐田東を２―０で下した。藤枝東は３連覇を目指す静岡学園と対戦。１―０の後半終了間際に同点ゴールを許したが、ＰＫ戦でＶ候補を倒した。開誠館の３年ぶりか、藤枝東の１０年ぶりか、決勝戦は１５日にＩＡＩスタジアム日本平で行われる。

浜松開誠館が６月の県総体に続く２冠に王手をかけた。磐田東の堅い守備をこじ開けたのは副キャプテンの右サイドバック水谷だ。０―０で折り返した後半４分、左からのクロスがＤＦにクリアされて中央にこぼれたところに走り込み、右足で突き刺した。「あそこで待っていれば、こぼれると思った」。鋭い読みがピタリと当たった。

主将のＭＦ川合亜門（３年）は「賢い選手です」と水谷を褒める。勉強の成績もよく、「サッカーと両面でクレバーなんです」。この日は先発を外れた川合に代わってキャプテンマークを巻き、仲間を鼓舞。開始早々にパスミスでピンチを招く場面もあったが「すぐに切り替えました」。風下の前半は焦らずに我慢。無失点に抑え、後半に勝負を決めた。

背番号１４は、かつて松原后（現Ｊ２磐田）も着けていた、チームを象徴する番号。青嶋文明監督（５７）は「須貝（英大）のようになってほしいんです」と、やはり１４番を着けていて現在Ｊ１京都で活躍するＯＢの名を挙げた。水谷も「尊敬しています。うれしい。期待に応えたい」と声を弾ませた。

加藤暁秀との１回戦でハットトリックを達成しており、これで３戦４発。得点ランキングで単独トップに立った。だがタイトルは意識しない。「取れればうれしいけれど、まずは守備です」。３年ぶりの優勝へ、攻守両面で貢献する。「自分たちのサッカーをやれば勝てる」と水谷は自信をのぞかせた。（里見 祐司）