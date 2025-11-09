◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準決勝 藤枝東１―１（ＰＫ５―３）静岡学園（８日、草薙陸上競技場）

第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会準決勝が行われ、浜松開誠館と藤枝東がファイナルに進んだ。開誠館は後半４分にＤＦ水谷健斗（３年）がミドルシュートを決めて先制。さらに１点を加え、磐田東を２―０で下した。藤枝東は３連覇を目指す静岡学園と対戦。１―０の後半終了間際に同点ゴールを許したが、ＰＫ戦でＶ候補を倒した。開誠館の３年ぶりか、藤枝東の１０年ぶりか、決勝戦は１５日にＩＡＩスタジアム日本平で行われる。

そっぽを向きかけたサッカーの神様をもう一度振り向かせた。藤枝東は後半アディショナルタイムにＣＫから同点を許すも、１０分ハーフの延長戦は静学をシュート１本に封じＰＫ戦に持ち込んだ。３本目に相手がミス。最後はＧＫ宮崎真心（３年）が自ら放り込んで５―３とし、死闘にケリをつけた。ＤＦ井上凱晴主将（３年）は「（同点にされても）下を向くことなくやるべきことをやろうと言ってきた」と２年ぶりのファイナル進出に胸を張った。

焦らず我慢を重ねた。序盤からスライドを繰り返し組織的守備で対抗。球際でもバチバチの攻防を繰り広げ、前半の被シュートを１本に抑えた。同３９分、ＭＦ望月瑠斗（２年）の左ＣＫがそのままネットに吸い込まれる“ラッキーパンチ”で先制。「練習でも直接狙う形はやっていた」と今大会１号で勢いをもたらした。

後半途中からは足をつる選手が続出し、押し込まれる時間が続いたがゴールだけは割らせなかった。「疲労は普段の２、３倍。でも最後まで足を止めるなと言い続けた」と井上主将。就任１年目の植松弘樹監督（４２）も「気持ちを切らさなかった」と拍手した。今週のミーティングでは中を締め、サイドでボールを奪いきる方針を確認。井上が「（静学が所属する）プレミアのレベルになるよう（攻守の）切り替えも意識してきた」と話したように、泥くさく１００分間走り切って全国区の名門を退けた。

１０年ぶりの優勝が懸かる決勝は県総体と同じ開誠館が相手となる。夏は一歩及ばず０―１。藤色イレブンは「リベンジします」と声をそろえた。

