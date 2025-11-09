今日9日の近畿地方は、広く雨が降るでしょう。局地的に、雷を伴って激しく降る恐れがあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。

今日9日 夕方まで雨 外出には大きめの傘を

今日9日は低気圧が通過するため、近畿地方では夕方まで雨が降るでしょう。

局地的に雷を伴って雨脚が強まり、特に和歌山県では激しく降る恐れもあります。

急な強い雨や落雷に注意が必要です。

中部と南部の沿岸部を中心に、南風が強まる所もあるため、強風や高波にも注意をしてください。





夜には、低気圧が遠ざかるため雨はやむ見込みです。

今日9日 最高気温は前日よりやや低め

今日9日の最高気温は、大阪など近畿の中部と南部では20℃前後、北部では17℃前後でしょう。

前日と比べて、1℃から2℃低い所が多い見込みです。

雨と風が強まる可能性があるため、風が吹き抜ける屋外では、数字よりも低く感じられる可能性があります。

体を冷やさないよう、服装でうまく調節をしてください。



日が暮れてからは、市街地では極端に気温が下がることはなく、大阪市では日付の変わるころにかけて、17℃前後で経過するでしょう。

週間天気 昼間は比較的過ごしやすい日が多い

近畿地方の北部では明日10日と明後日11日は雨の降る所もありますが、その後は晴れる日が多くなるでしょう。

中部と南部では、明日は晴れ間が戻りますが、一部で通り雨がある見込みです。

その後は、13日(木)と16日(日)に南部を中心に雨の降る所もあるものの、晴れる日が多くなるでしょう。



最低気温は、12日(水)ごろは平年より低い所が多く、冷えるでしょう。

最高気温は、極端に低くなることはなく、昼間は比較的過ごしやすい見込みです。

朝と昼間との気温差が、大きい日もありそうです。