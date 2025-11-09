『ザ・ロイヤルファミリー』相関図に変化！ “新情報”にネット「遂に！」「ここからどうなる」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の相関図が公式サイトで公開され、”超重要キャスト”に関する情報が更新された。
【写真】相関図に変化！新情報が追加された”超重要キャスト”
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
第4話で山王耕造（佐藤浩市）に“隠し子”がいたことが判明した。目黒蓮が演じる男の名は「中条耕一」。放送当初の相関図では「？？？」と名前が伏せられていたが、ドラマ内容と連動して本名に記載が変化された。
「物語の鍵を握る重要な人物」と紹介されており、ネット上では「遂に本名キタ〜！」「相関図が変わってる」「まだまだ謎だらけ」「ここからどうなるんだろう」などの声が寄せられている。
【写真】相関図に変化！新情報が追加された”超重要キャスト”
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
「物語の鍵を握る重要な人物」と紹介されており、ネット上では「遂に本名キタ〜！」「相関図が変わってる」「まだまだ謎だらけ」「ここからどうなるんだろう」などの声が寄せられている。