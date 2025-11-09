本日11月9日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、劇団ひとり、山崎弘也（アンタッチャブル）、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が登場！

いつもは「GOスト」で進行役を務めている藤森。今回はゲストとして初めてセンター扉から登場すると「初回の収録は楽屋が車だった。そこからコツコツやって、ついにココから登場です」と感慨深げ。

山崎は、郄地優吾とバラエティー番組で15年以上共演する仲。郄地から「俺のワイプの師匠」とリスペクトされると「居残りワイプやったよね」と、得意のテキトー節がさく裂。

3人の中で唯一、劇団ひとりは6人揃ったSixTONESと番組で共演するのは今回が初めて。芸人軍団結成の裏話を明かし、スタジオは笑いの渦に！そんなベテラン芸人軍団がSixTONESと真剣勝負！

人気企画「そらジローチャレンジ」には新たな仲間が参戦。動体視力ゲームはまさかの進行役不在で制御不能な展開に!? さすがのSixTONESも今夜ばかりは振り回されっぱなし！笑いすぎ注意の1時間！

◆「早く早く！」「もっと行けるだろ！」そらジローの激アツ挑戦に一同大熱狂！

日本テレビのお天気キャラクター・そらジローがさまざまな課題に挑戦し、ゲストとSixTONESが「できる？」「できない？」を予想する「そらジローチャレンジ」。これまでのチャレンジは成功2回、失敗4回。いいところが見せられないそらジロー、名誉挽回なるか!?

1問目は、そらジローの全力疾走が激アツの競争企画「そらジロー・くもジロー・ぽつリンVSネコ型配膳ロボットpro！みんなで50mリレー！勝てる？勝てない？」。前回そらジローに50m走で勝ったネコ型配膳ロボットが、速度1.2倍にグレードアップ。圧倒的に分が悪いそらジローだが、このまま泣き寝入りは真っ平御免。スタミナ切れで敗れた前回の教訓を生かし、友達のくもジロー、ぽつリンと手を組んでリレー勝負に挑む！

予想の参考に、くもジローがスタジオに登場。「1回走ってもらおう」というメンバーの提案で、くもジローがスタジオを全力疾走。すると予期せぬ大問題が発覚！助っ人のはずが、そらジローの足を引っ張りそうな予感がプンプン漂い始め…。

正解VTRでは、そらジローをエスコートする“そらガール”倉田瑛茉が「そらジローがんばれー！」と全力応援。スタジオの一同も「早く早く！」「おいコラ、くもジロー！」「もっと行けるだろ！」と大絶叫！果たして勝負の行方は…？

さらに、「そらジローはホットケーキをひっくり返すことができる？できない？」「ダンスダンスレボリューションをクリアできる？できない？」など全4問を予想。そらジローVS松村北斗の仁義なき戦い再び！

山崎はスタジオで全力ダンス！伝説のかくし芸にみんなで挑戦!? 予測不能な展開にスタジオ大騒ぎ！問題に正解し、ご褒美の超高級ビーフカレーをゲットできるか？

◆「うわ〜！恥ずかしい！」動体視力ゲームで京本大我が赤面!?

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦。問題は全部で2問。何が回転していたかを全員そろって全問正解できれば、ご褒美グルメの極上ハンバーガーをゲット。

平均年齢46歳の芸人軍団、劇団ひとりは「自信ないです、年ですから」と不安を口にするものの、ゲームが始まった途端に「もう分かった！」と真っ先に解答！一方、いつもは悠々とゲームを仕切っている藤森がまさかの大苦戦！進行役の森本慎太郎は楽しすぎて進行を忘れて大はしゃぎ!? さらに、京本大我の赤面の過去が発覚！つい口が滑ってしまった京本に、「うわ〜！恥ずかしい！」とスタジオから大爆笑が巻き起こる。

