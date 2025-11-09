秋のＧ汽轡蝓璽困ひと休みとなる今週、東京競馬場ではハンデ重賞のＧ競▲襯璽鵐船鷆ο孫馭奸11月９日／芝2500ｍ）が行なわれる。

過去10年の１番人気の成績は４勝、２着２回、３着１回と、ハンデ戦のわりにはその信頼度は比較的高い。それでも、昨年は10番人気のハヤヤッコが勝利するなど、時に伏兵の台頭も見られ、３連単ではしばしば好配当が生まれている。

となると、今年も思わぬ波乱があってもおかしくないが、スポーツニッポンの"万哲"こと小田哲也記者は、この一戦の特徴についてこう語る。

「ＧＩの日本ダービーやオークスが行なわれる東京・芝2400ｍと、このアルゼンチン共和国杯や春のＧ玉楾記念の舞台となる東京・芝2500ｍは距離が100ｍ異なるだけですが、レースの性質はよく言われているとおりの違いがあります。

最後の直線の坂下にスタート地点がある芝2500ｍ戦では、ダラダラとした上り坂を２度上がることになるので、芝2400ｍ戦とは100ｍの距離差以上にスタミナ色が濃くなります。そのためか、過去10年で逃げきり勝ちを決めた馬は１頭もいません。

もちろん長距離戦ゆえ、道中ペースが緩む年もあって、2020年、2021年に連覇を遂げたオーソリティは、最後の上がり勝負を好位３番手から快勝しています。ですが、直近２年のように緩みなく流れることが多く、スタミナを兼備した馬の後方一気が決まりやすいレースと言えます」

また、小田記者によれば、これまでの勝ち馬の臨戦過程からも持久力が要求される点が見て取れ、それだけでもここで上位争いに加わってくる馬の絞り込みができるという。

「過去10年の優勝馬のローテを見てみると１頭の例外もなく、前２走のうちどちらか１戦は芝2400ｍ以上のレースを使っていました。今年のメンバーを見ても、直近で芝1800ｍ〜2000ｍ戦を中心に使ってきた馬が結構出走しますが、それらは疑ってかかってもいいかもしれません」

さらに小田記者は、人気を集めそうな２頭について懐疑的な目を向ける。

「前走のＧIIオールカマー（９月21日／中山・芝2200ｍ）で５着と健闘し、２走前の目黒記念（６月１日）でも２着と好走して人気が予想されるホーエリート（牝４歳）ですが、その目黒記念は１ハロン13秒台を刻む区間が序盤に２カ所もあった超スローペース。なおかつ、内優位の芝状態だったため、好位２番手で運んで粘り込みを図ることができました。でも今回はその際と同様の戦略で挑むと、前に行きすぎ？ といった恐れがあると見ています。

そしてもう１頭人気なのが、この秋のＧＩで絶好調のクリストフ・ルメール騎手が騎乗するスティンガーグラス（牡４歳）。同馬については臨戦や脚質自体は悪くないのですが、春の目黒記念で11着と同じ舞台で惨敗を喫している点がどうも気になります」

では、狙い目となるのはどういったタイプの馬なのか。小田記者はこんな見解を示す。

「頭数が落ちつく年はスローペースになることが多いのですが、今年はフルゲート。序盤はスローになったとしても、勝負どころとなる最終３〜４コーナー時点からはピッチが上がって、持久力の裏づけのある差し馬が浮上するのではないか、と踏んでいます」

そこで、小田記者は２頭の穴馬候補をピックアップした。１頭目は、ニシノレヴナント（せん５歳）だ。



アルゼンチン共和国杯での大駆けが期待されるニシノレヴナント photo by Eiichi Yamane/AFLO



「この春の目黒記念では15着と大敗しましたが、大外枠発走だった時点で相当な不利。しかもそのため、序盤で位置を取るのに脚を使わざるを得なくなって、結果的に最後は後退してしまいました。

続くＧ啓畦湿沺複祁13日／福島・芝2000ｍ）も７着、オープン特別の丹頂Ｓ（９月７日／札幌・芝2600ｍ）も９着と振るいませんでしたが、これらは小回りコースで流れに乗りきれないものでした。

しかしその後、前走のリステッド競走・オクトーバーＳ（10月13日／東京・芝2000ｍ）で鮮やかな勝利を飾りました。登録していたＧ教都大賞典（10月５日／京都・芝2400ｍ）が賞金順で除外となり、仕方なく１週延期した形での出走でしたが、メンバー最速の上がり３ハロン32秒９というタイムをマーク。大外一気を決めました。

勝ちタイムも１分57秒５。この秋の東京開催は時計が出やすかったとはいえ、この時計で走破できたのなら、重賞でも十分にやれます。

今週の最終追い切りでは、馬なりでパートナーを圧倒する抜群の手応えを披露。管理する上原博之調教師も、『好調を維持できています。2500ｍはもともと走っていた距離。前走のように末脚を生かす形がこの馬にはいいのかもしれない』と手応えを得ていました。

再びラストの爆発力にかける形となれば、アルゼンチン共和国杯の好走イメージにもマッチ。斤量56.5kgも手頃なところだと思いますから、一発あっても」

小田記者がオススメするもう１頭は、「激変ムードを感じる」というマイネルカンパーナ（牡５歳）だ。

「2400ｍ以上のレースを一貫して使ってきていることは、アルゼンチン共和国杯に向けては理想のローテ。小柄で目立たないタイプですが、今夏の札幌の２戦、リステッド競走の札幌日経賞（７月27日／芝2600ｍ）３着、丹頂Ｓ５着と崩れずに走れている点も好感が持てます。

何より今回は、得意な東京が舞台と条件が好転。最終追い切りはやや地味に映りましたが、それで人気が上がらないようなら、穴馬としてむしろ"オイシイ"と言えるのではないでしょうか。

同馬を管理する青木孝文調教師も、『もともと攻め駆けしないし、これぐらい動いていれば十分でしょう。東京の芝2400〜2500ｍはベストだし、うまく立ち回れれば』と色気を見せていました。

今回コンビを組む津村明秀騎手とは、今年の３勝クラス・早春Ｓ（２月８日／東京・芝2400ｍ）で１着、リステッド競走のメトロポリタンＳ（５月11日／東京・芝2400ｍ）で２着と、ともに結果を出しています。道中４〜６番手あたりから差して来られる機動力と持久力も評価できますから、大駆けを期待したいですね」

絶対的な存在が見当たらない今年のアルゼンチン共和国杯。ここに挙げた２頭が波乱を演出し、ビッグな配当をもたらしてもおかしくない。